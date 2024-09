« Parfois, la seule façon de préserver un jeu est de le posséder » – L’éditeur japonais Superdeluxe passe au physique

Créée en 2022 en tant que coentreprise entre l’éditeur nord-américain Jeux à tirage limité et la société de localisation japonaise 8-4, Ltd, Jeux Superdeluxe est un nom qui sera probablement plus familier aux joueurs du Pays du Soleil Levant qu’à ceux de l’Occident.

Depuis sa genèse il y a peu de temps, Superdeluxe a publié une série d’éditions physiques spéciales pour le marché japonais, couvrant des jeux tels que Tetris Effect Connected, Radiant Silvergun, Contra Operation Galuga, Trip World DX, Cuphead et Sol Cresta.

Il serait facile de dire que la société est simplement une « édition limitée pour le Japon », mais Superdeluxe est bien plus que cela. Pour en savoir plus, nous avons rencontré John Ricciardi, patron de 8-4 et directeur créatif de Superdeluxe, pour discuter des objectifs de l’éditeur, de son approche du marché mondial et bien plus encore.

Prolongation de délai : Pourriez-vous nous donner un peu de contexte sur Superdeluxe Games, y compris les personnes clés impliquées et le siège social de la société ?

Jean Ricciardi : Superdeluxe Games est un éditeur de jeux physiques basé à Tokyo, fondé par des membres de 8-4 au Japon et de Limited Run Games aux États-Unis. Nous nous concentrons principalement sur le marché japonais, même si nous vendons également à certains pays d’autres régions d’Asie.

Comment Superdeluxe Games est né ?

En 2017, je crois ? Limited Run a évoqué l’idée de faire potentiellement équipe avec 8-4 au Japon. Nous avons aimé l’idée, mais à l’époque, nous ne pouvions pas vraiment y consacrer des ressources. Quelques années plus tard, nous en avons reparlé lorsque nous avions tous les deux un peu plus de temps à consacrer.

8-4 souhaitait faire davantage de sorties physiques au Japon, et Limited Run était intéressé par la sortie de certains de ses jeux ici, nous avons donc décidé de faire équipe et de travailler ensemble pour atteindre les deux objectifs, en combinant la vaste expérience de Limited Run dans la fabrication de produits physiques avec les connaissances et les relations de 8-4 au Japon et sur le marché japonais.

Étant donné qu’il existe un certain chevauchement entre Superdeluxe et Limited Run, comment garantissez-vous que Superdeluxe offre quelque chose de différent aux fans de supports physiques ?

Nous nous concentrons tous les deux sur des marchés différents, donc je ne dirais pas que cela constitue une préoccupation majeure pour aucun d’entre nous.

Limited Run se concentre principalement sur l’Amérique du Nord et l’Europe, tandis que SDX vend principalement au Japon et en Asie. Nous partageons souvent des actifs et expédions occasionnellement des articles identiques ou similaires dans des éditions spéciales et autres lorsque cela est pertinent, mais comme nos marchés sont si différents, les produits finis finissent souvent par sembler complètement uniques.

Il existe une perception selon laquelle Superdeluxe est concentré à 100 % sur le marché japonais. Pensez-vous que cela soit juste ?

C’est vrai, c’est vrai ! Enfin, presque. Comme je l’ai déjà mentionné, nous expédions également nos jeux vers d’autres pays d’Asie, mais dans l’ensemble, la plupart de nos sorties sont destinées au Japon.

Bien sûr, les jeux modernes étant sans distinction de région et incluant souvent toutes les langues sur le disque ou la carte, la plupart de nos jeux sont entièrement jouables dans le monde entier, nous recevons donc des commandes de clients étrangers. Mais le principal marché pour le SDX est le Japon.

Parlez-nous du processus de création d’une version Superdeluxe d’un jeu. Dans quelle mesure travaillez-vous en étroite collaboration avec le développeur lorsqu’il s’agit de créer ces éditions physiques ?

Cela varie d’un titre à l’autre. Certains développeurs aiment vraiment participer au processus créatif, ce qui est génial. Nous aimons pouvoir travailler directement avec les équipes qui ont créé ces jeux pour leur proposer quelque chose dont ils peuvent être fiers. Mais d’autres fois, les développeurs sont occupés par d’autres projets ou n’ont tout simplement pas le temps de s’impliquer, et c’est normal aussi. Nous vivons et respirons pour les jeux ici et nous sommes plus qu’heureux de nous lancer et de prendre la tête d’une sortie lorsque cela a le plus de sens.

Le marché japonais est, comparativement parlant, assez petit, nous devons donc être sélectifs quant à ce que nous vouloir faire versus ce que nous pouvons réellement faire permettre à faire compte tenu du public potentiel, mais dans la mesure du possible, nous essayons de proposer des visuels et des articles cool/nouveaux/sur mesure qui n’ont jamais été vus auparavant pour les sorties japonaises.

Par exemple, notre prochaine sortie Wizardry contient des illustrations exclusives de Jun Suemi, qui a conçu les monstres de la version originale de Wizardry sur Famicom dans les années 80 (ainsi que plusieurs autres titres Wizardry par la suite). Notre sortie Cuphead contient des pages de notes et des illustrations de l’étape perdue du « Pachinko » qui n’a jamais été intégrée au jeu final, ainsi qu’une bande-son DLC physique avec une couverture conçue par le légendaire artiste de Final Fantasy, Yoshitaka Amano.

C’est très excitant de pouvoir travailler avec les développeurs pour réaliser des choses comme celles-ci pour nos versions !

Prévoyez-vous d’élargir votre offre de jeux au-delà de ce qui est disponible dans le catalogue de Limited Run, par exemple en publiant des titres exclusivement japonais qui ne sont pas arrivés en Occident ?

Si le bon jeu devait arriver, absolument. Je ne crois pas que nous ayons encore sorti de titres exclusivement japonais, mais nous serions ravis de sortir des titres qui ne sont pas des sorties LRG à l’étranger si cela a du sens. Cuphead, Untitled Goose Game et COCOON ont tous été publiés par différents éditeurs en dehors du Japon, par exemple.

LRG est le plus grand éditeur physique au monde, mais bien sûr, ils ne peuvent pas publier toutet ils sont heureux de soutenir les titres qui peuvent arriver au Japon via SDX même s’ils ont été publiés ailleurs en Occident.

Alors que nous évoluons inexorablement vers un avenir numérique, pourquoi pensez-vous que les jeux physiques sont toujours aussi demandés ?

Pouvoir acheter des jeux en version numérique est une merveilleuse commodité, mais il est toujours agréable de pouvoir tenir une belle édition physique d’un jeu entre les mains. L’apparence, la sensation, même la odeur—si vous êtes fan de quelque chose, c’est agréable de pouvoir manifester cet amour sous la forme de quelque chose de physique que vous pouvez garder avec vous pour toujours.

Et avec les magasins numériques qui finissent par fermer, les droits d’édition qui changent, les droits musicaux qui expirent, etc., parfois, le seul moyen de préserver véritablement un jeu dans son état d’origine est de le posséder sous forme physique.

Avez-vous un message que vous aimeriez partager avec nos lecteurs ?

Même si nous nous concentrons sur le Japon, nous aimons avoir des nouvelles des fans qui importent nos jeux à l’étranger, et nous accueillons avec plaisir tous les commentaires sur nos sorties ! Certains d’entre nous ont grandi en important eux-mêmes des jeux du Japon, et nous aspirons à maintenir cet esprit vivant aussi longtemps qu’il y aura de la demande.

Nous tenons à remercier John d’avoir consacré un peu de son temps pour nous parler, ainsi que Jake Smith pour avoir rendu cette interview possible. Nous tenons également à remercier Mami, la gourou des relations publiques de Superdeluxe Games, pour avoir organisé tout cela.