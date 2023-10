La défaite 2-0 de Chelsea à domicile contre Brentford samedi était la troisième à domicile cette saison et laisse les Blues à un point de leurs rivaux de l’ouest de Londres, mais le manager Mauricio Pochettino était optimiste après la défaite à Stamford Bridge.

Chelsea a bien commencé le match, dominant la première mi-temps alors qu’ils cherchaient à poursuivre leur bonne forme récente, qui leur avait permis d’enregistrer trois victoires consécutives et un match nul contre Arsenal qui aurait vraiment dû être une victoire.

Mais ils n’ont pas réussi à affronter une équipe de Brentford très organisée, qui a gardé sa deuxième cage inviolée consécutive, et Chelsea manquait d’avantage, ce que Pochettino a admis par la suite.

“Je pense qu’en première mi-temps, nous devrions marquer et nous n’avons pas marqué. Je pense que c’est facile quand vous dominez et créez des occasions et que vous n’en concèdez pas et que l’adversaire ne franchit pas la ligne médiane, je pense que vous devriez marquer, “, a-t-il déclaré après le match.

“Si vous ne marquez pas, vous devez vous en prendre à vous-même, car nous n’avons pas été cliniques devant le but. Nous nous sommes créés des occasions, mais nous n’avons pas marqué.”

Le manager de Brentford, Thomas Frank, était d’accord sur le fait que Chelsea était la meilleure équipe en première mi-temps.

“Notre première mi-temps n’a pas été très bonne, je pense qu’elle était moyenne, voire un peu moins que cela. Je pense que Chelsea a été bonne en première mi-temps”, a-t-il déclaré.

“A la mi-temps, j’ai dit à mes joueurs : ‘il faut y croire.’ Je n’ai pas vu assez de confiance en première mi-temps. Je pense que nous avons tenu le coup, nous avons bien défendu, je ne pense pas que nous avons donné de grandes occasions après de grandes occasions à Chelsea, mais nous avons trop cédé à ce que nous faisons habituellement. ” Si nous jouons à un haut niveau. Sur le ballon, je ne pense pas que nous étions assez cool, seulement sur de courtes périodes. “

Mais Frank a également vu de nombreux points positifs. Il a ajouté : “Je pense que notre défense était bien meilleure et bien sûr, le premier but change toujours un peu la dynamique du jeu. Mais la façon dont nous avons défendu était fantastique.”

Chelsea n’a pas vraiment pu passer et Pochettino a admis qu’il leur manquait des buts pour le moment, les attaquants Christopher Nkunku et Armando Broja étant actuellement blessés, mais l’Argentin a indiqué que c’était parfois aussi une question de chance.

“Parfois, il faut un peu de chance pour marquer et le match change en seconde période, mais je pense que nous y croyons”, a-t-il déclaré. “Parce que nous n’avons pas marqué et en seconde période, je pense que nous ne pouvons pas encaisser ce genre de buts, la façon dont nous avons encaissé, c’était notre erreur. C’est pourquoi nous perdons le match.”

La victoire de Brentford signifie qu’ils sont la première équipe visiteuse à remporter chacun de leurs trois premiers matchs contre Chelsea à Stamford Bridge.

Frank a félicité ses joueurs pour leur flexibilité tactique après avoir joué dans une formation différente la semaine dernière, affirmant que ses joueurs étaient “très activés”. Il a également félicité son équipe pour ses qualités défensives.

“Bien sûr, nous savons que nous allons à Stamford Bridge, contre une très bonne équipe de Chelsea que nous savions que nous défendrions beaucoup par moments. Nous savons que lorsque nous faisons cela dans la structure, nous le faisons normalement bien. Mais c’est tout à l’honneur du joueurs.”

Frank a également déclaré qu’il voyait une amélioration à Chelsea, soulignant leur performance en première mi-temps.

“Je pense que ce qu’ils veulent réaliser est clair. Ils ont gagné trois fois de suite puis ont fait match nul contre Arsenal, c’est une nette amélioration. Je pense qu’en première mi-temps, on pouvait voir qu’ils sont venus avec beaucoup de confiance et ils nous ont troublés. Je le ferais. J’enlève beaucoup de positivité à la première mi-temps. Je sais que c’est un mauvais résultat. [for Chelsea] et tout ça, mais je suis convaincu que cela viendra. »

Pochettino voit également des signes positifs dans la saison jusqu’à présent.

“Nous avons très bien joué contre Liverpool et Arsenal”, a-t-il déclaré. “Bien sûr, quand vous voyez ce genre de matchs comme aujourd’hui, ou à Nottingham Forest, nous dominons, mais nous avons du mal à marquer.

“Nous devons avancer, bien sûr, nous devons gagner mercredi [against Blackburn in the League Cup] puis préparer le match contre Tottenham.

