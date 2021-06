Parfait en phase de groupes et reposé pour les huitièmes de finale

Le ballon a fait une boucle sur le manager italien Roberto Mancini sur la ligne de touche, et avec les mains toujours dans les poches de son costume intelligent, il l’a fait tomber d’un coup de ses chaussures de marque. Azzurri-la légende devenue assistant Gianluca Vialli, observant depuis le banc des remplaçants derrière, secoua de rire.

L’Italie s’amuse bien à l’Euro 2020.

Une victoire 1-0 contre le Pays de Galles à Rome dimanche a clôturé ce qui a été une phase de groupes parfaite. Alors que des questions sont posées aux autres prétendants, les doutes sur l’Italie se dissipent de jour en jour. Des tests plus sévères l’attendent mais Mancini n’aurait pas pu rêver d’un meilleur échauffement. En remportant le groupe A en tant que première équipe de l’histoire de l’Euro à remporter chaque match de la phase de groupes sans encaisser de but, l’Italie affrontera les finalistes du groupe C en huitièmes de finale – probablement l’Ukraine ou l’Autriche – à Londres. le 26 juin.

Ils devraient être bien reposés, Mancini pouvant apporter huit changements à son équipe pour jouer contre le Pays de Galles. Leonardo Bonucci – l’un des trois seuls joueurs à conserver sa place aux côtés de Gianluigi Donnarumma et Jorginho – n’a été nécessaire que pendant 45 minutes. Donnarumma n’était pas non plus nécessaire pendant les 90 minutes complètes, et c’était si Mancini – qui mentionne ne pas avoir joué une minute de la Coupe du monde 1990 parmi ses plus grands regrets en tant que joueur – mettait un point d’honneur à utiliser autant de son équipe que possible. Il y a de l’harmonie en dehors du terrain comme sur celui-ci.

Même les problèmes de blessures ne sont pas vraiment des problèmes, et avant le coup d’envoi, le capitaine Giorgio Chiellini, qui a contracté un problème aux ischio-jambiers lors de la victoire contre la Suisse mercredi, a confirmé que ce n’était « rien d’important ». Maintenant 30 matchs sans défaite – égalant leur record entre 1935 et 1939 – et sans but encaissé depuis plus de 1 000 minutes, tout se passe très bien pour l’Italie. Presque aussi fluide que Mancini avait l’air d’essayer de contrôler cette balle.

« Nous sommes heureux, nous sommes heureux », a-t-il déclaré par la suite. « Mais après la phase de groupes, c’est une nouvelle compétition.

« Les gars sont très intelligents. Ils veulent gagner chaque match. Ils ont une bonne mentalité. Nous en avons changé huit, mais nous avons joué un très bon match.

« Le Pays de Galles est une bonne équipe, c’était très difficile de gagner, mais je pense que nous méritions de gagner. »

L’Italie a remporté une victoire sur le Pays de Galles malgré huit changements dans le onze de départ. Isabella Bonotto/Agence Anadolu via Getty Images

Les seuls problèmes auxquels Mancini est confronté avant les huitièmes de finale sont les bienvenus.

Marco Verratti est revenu d’une blessure au genou et a profité de l’occasion pour montrer pourquoi il devrait jouer quand les vraies affaires commencent. Un ballon coupé au-dessus de la défense du Pays de Galles était juste hors de portée d’Andrea Belotti qui s’étirait et a été recueilli avec reconnaissance par le gardien Danny Ward. Puis c’est le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui a décroché un coup franc sur la droite, s’est dépoussiéré et a produit un habile centre bas pour Matteo Pessina pour inscrire le seul but juste avant la pause. Quelques instants plus tard, Verratti est apparu sur la gauche et a raté de peu Pessina avec une passe qui a coupé la ligne de chemises rouges comme s’ils n’étaient pas là du tout.

Il a eu plus de touches, plus de passes complétées et a créé plus d’occasions que quiconque sur le terrain. Plus important encore, il a pu prouver sa forme physique en accomplissant 90 minutes, et Mancini a une décision à prendre quant à savoir s’il peut accueillir à la fois Verratti et Manuel Locatelli, impressionnant contre la Suisse, dans son équipe pour le prochain tour. Ce n’est pas le pire dilemme à avoir.

groupe A GP W ré L DG STP Italie – Q 3 3 0 0 +7 9 Pays de Galles – Q 3 1 1 1 +1 4 la Suisse 3 1 1 1 -1 4 dinde 3 0 0 3 -7 0 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

L’après-midi du Pays de Galles a été un peu plus stressant, mais même en cas de défaite, ils ont obtenu ce qu’ils voulaient. Malgré la victoire 3-1 de la Suisse sur la Turquie à Bakou, l’équipe de Rob Page a terminé deuxième du groupe A et affronte la Belgique, la Russie, la Finlande ou le Danemark à Amsterdam le 26 juin.

Leurs espoirs d’affaiblir le record parfait de l’Italie dans le groupe ont semblé prendre fin lorsqu’Ethan Ampadu est devenu le plus jeune joueur à recevoir un carton rouge consécutif lors d’un Championnat d’Europe lorsqu’il a été expulsé pour un défi tardif contre Federico Bernardeschi après 55 minutes, bien que Gareth Bale ait une chance en or d’égaliser mais a lancé sa volée au-dessus de la barre. Tout comme son penalty manqué contre la Turquie, cela n’avait pas d’importance, et le Pays de Galles peut continuer à rêver après un effort défensif résistant avec 10 hommes qui leur a permis de ne pas se retrouver troisième.

« Nous savions que ce serait très difficile dès le début », a déclaré Bale. « Beaucoup de course et de défense, je suis fier des garçons. Nous avons réussi. Nous devons récupérer maintenant, faire une pause et nous préparer à recommencer. »