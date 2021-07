Paresh Rawal révèle pourquoi il n’a pas lancé son fils Aditya Rawal dans l’industrie, dit « Je n’ai pas ce genre d’argent »

L’acteur Paresh Rawal divertit le public depuis plus de quatre décennies maintenant. De sérieux à comique à méchant, l’acteur polyvalent a essayé de nombreux personnages. L’industrie de Bollywood a vu de nombreux enfants stars suivre les traces de leurs parents pour devenir acteurs, c’est le cas du fils de Paresh Rawal, Aditya Rawal.

Aditya Rawal a récemment fait ses débuts à Bollywood avec le film ‘Bamfaad’ qui n’a pas très bien marché au box-office. En fait, peu de gens savaient qu’Aditya était le fils de Paresh Rawal et Swaroop Sampat et ce n’est qu’à la sortie du film que les gens s’en sont rendu compte. Récemment, lors d’une interview lorsqu’on lui a demandé pourquoi il n’avait pas lancé son fils, Rawal a déclaré qu’il n’avait pas « ce genre d’argent ».

En parlant à idianexpress.com, Paresh Rawal a déclaré: «Je ne l’ai pas lancé comme mon fils parce que je n’ai pas ce genre d’argent. Pour lancer mon fils, vous avez besoin d’une grosse machine. Il a ajouté qu’il était fier que le « travail d’Aditya lui rapporte du travail », sans les recommandations de son père.

« Mais n’est-ce pas bon ? » Paresh a déclaré en ajoutant: «Grâce à ses propres efforts, il s’est fait remarquer. Les gens ont adoré son travail à ‘Bamfaad’. Et maintenant, il travaille avec Hansal Mehta. Je veux dire, il travaille avec un réalisateur comme lui. Ainsi, son travail lui rapporte du travail. Il n’a pas besoin de la recommandation de son père.

Aditya Rawal a co-écrit le film » Panipat » d’Ashutosh Gowarikar qui est sorti en 2019. Lorsqu’on lui a demandé si Paresh avait donné des leçons ou des enseignements à son fils avant ses débuts à Bollywood, l’acteur de » Hera Pheri » a déclaré : » Avant que mon fils ne devienne acteur, il était écrivain. Il est allé à NYU pour étudier l’écriture de scénarios et l’écriture dramatique. En ce qui concerne le jeu d’acteur, il s’est formé à la London International School of Performing Arts à Londres pendant 6 à 8 mois.

Paresh a en outre félicité Aditya et a déclaré qu’il travaillait avec sincérité et dévouement, ajoutant que tout ce qu’il lui avait donné était de la chance et du soutien.

« Je sais avec quelle discipline, concentration et dévouement il travaille. Donc, je ne lui ai pas donné de cours. Aussi, je pense qu’avec cette génération, nous devrions les laisser trouver leur propre chemin. Nous n’avons pas besoin de les guider. Ils sont intelligents et honnêtes. Cette génération n’a pas besoin de vos conseils. Alors, ne leur donnez une direction que lorsqu’ils le demandent. Tout ce dont ils ont besoin, c’est de votre soutien », a conclu le joueur de 71 ans.

Côté travail, Paresh Rawal sera bientôt vu dans « Hungama 2 » de Priyadarshan qui met également en vedette Shilpa Shetty et Meezaan Jaaferi. On le verra également dans « Toofan » de Farhan Akhtar où il jouera le rôle de son entraîneur.