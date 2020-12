L’acteur de cinéma vétéran Paresh Rawal, qui sera ensuite vu dans Coolie No 1, a déclaré que le film était un artiste de famille. Dans une interview récente, il a critiqué les comédies «vulgaires» et «à double sens».

Parler à Bollywood Hungama, il a dit: «Ces jours-ci, on ne peut pas dire quand une scène de nu pourrait apparaître dans un film, ou s’il y aura du mauvais langage. C’est le premier artiste familial dont le public peut profiter sans se soucier de tout cela. Personne ne devra quitter la pièce par embarras. «

Il a ajouté: «Idéalement, il ne faut pas sacrifier son caractère pour rire. Je crois qu’il faut rendre les choses sans effort. Je déteste tout simplement le genre de comédie vulgaire et à double sens, et heureusement, j’ai pu rester à l’écart de ces films.

Coolie No 1 étoiles Varun Dhawan et Sara Ali Khan. Outre Rawal, Javed Jaffery, Rajpal Yadav, Johnny Lever, entre autres, jouent également des rôles clés. Il est réalisé par le réalisateur vétéran David Dhawan et c’est son 45ème film.

Le synopsis officiel publié par Amazon Prime Video se lit comme suit: Après avoir été insulté par un riche homme d’affaires nommé Rozario, le pandit Jai Kishen lui donne une leçon en mariant sa fille à Raju – un Coolie se faisant passer pour un millionnaire. Bientôt la véritable identité de Raju est révélée, mais il invente une histoire d’avoir un jumeau sale et riche. Un mensonge en entraîne un autre et les choses commencent à devenir incontrôlables.

Coolie No.1 est un remake du film emblématique mettant en vedette Govinda et Karisma Kapoor, sorti en 1995. Il est produit par Vashu Bhagnani, Jackky Bhagnani et Deepshikha Deshmukh. Apportant une joie festive ce Noël, Coolie n ° 1 sera présenté en exclusivité le 25 décembre 2020 sur Amazon Prime Video.