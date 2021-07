Paresh Rawal confirme le retour de la comédie classique

Après avoir interprété le personnage d’un entraîneur dans Toofaan de Farhan Akhtar, Paresh Rawal est prêt à vous chatouiller les os avec son prochain film Hungama 2.

Dans une interview avec Indianexpress, Paresh a parlé de Hera Pheri 3, l’acteur a déclaré: « Ils essaient de trouver une solution. Espérons que d’ici la fin de cette année, vous obtiendrez de bonnes nouvelles.

L’acteur a déjà travaillé avec Priyadarshan pour ‘Phir Hera Pheri’, ‘Chup Chup Ke’, ‘Hulchul’ et ‘Bhool Bhulaiyaa’ pour n’en nommer que quelques-uns.

Paresh était tout à fait positif quand il s’agissait de parler de Priyadarshan,

Il a déclaré: «Il a beaucoup de clarté sur ce qu’il veut dans son film. Il a une clarté sur les personnages, le scénario, le traitement de l’histoire. Il a le sens des proportions dans la comédie, ce qui est très important pour le genre car il ne faut pas en abuser. Aussi, la façon dont il tourne son film… moins de chichi et un maximum de résultats sont louables. Il expérimente le cinéma régional. Donc, cet avantage est aussi ce que notre cinéma hindi obtient en termes de caractérisation et de scénario. Donc, disons, avec lui, nous obtenons le meilleur des deux mondes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une crainte d’être répétitif avec le genre comique, Rawal a répondu : « Vous pouvez devenir répétitif ou régressif si votre histoire n’est pas bonne », ajoutant qu’avec Priyadarshan, le public ne « fera jamais l’expérience de comédie vulgaire ou à double sens ». Vous ne verrez aucune forme de difformité physique être ridiculisée. » Il a déclaré qu’« une comédie de situation » comme Hungama 2 « ne se démodera pas. C’est donc l’avantage de travailler avec lui.

« Tout dépend du scénario. Lorsque vous travaillez sur un film comique, ne pensez pas que vous essayez la comédie. Traitez-le comme un autre ou n’importe quel autre personnage. Vous jouez juste un personnage qui est dans une situation comique mais vous ne devriez pas le prendre sur vous. Vous vous en tenez à votre travail, qui est d’agir. Le reste appartient au réalisateur. De mon point de vue, c’est une façon saine d’aborder la comédie », .

En parlant du script, il a dit,

« Elle est plus disciplinée, organisée et innovante. Bien sûr, pas aussi innovant et discipliné que l’industrie du Sud. Notre industrie change à cause de nouveaux réalisateurs, de nouveaux acteurs et scénaristes. Donc, nous nous préparons pour la période dorée du cinéma hindi. Maintenant, nous faisons nos scripts et non quelque chose qui est emprunté, levé ou volé. Nous parlons de nous-mêmes et de nos problèmes maintenant. C’est donc un changement positif.

Pour les non avertis, Hungama 2 sortira sur Disney + Hotstar le 23 juillet.