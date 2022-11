Parents travaillant à temps plein incapables d’atteindre un niveau de vie “acceptable”

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Les familles dont les deux parents travaillent à plein temps avec le salaire vital national ne peuvent plus atteindre un niveau de vie “acceptable”, selon de nouvelles recherches.

L’étude du groupe d’action contre la pauvreté des enfants (CPAG) a révélé que la crise du coût de la vie signifiait que ces familles manquaient désormais de 34 £ par semaine pour un niveau de vie “sans fioritures”.

Les parents célibataires travaillant à temps plein avec un salaire décent sont confrontés à des difficultés encore plus grandes – 107 £ par semaine en deçà de ce dont ils ont besoin.

L’étude de l’Université de Loughborough a également révélé que les couples sans emploi avec deux enfants qui paient un loyer privé sont à 353 £ de moins que ce dont ils ont besoin chaque semaine.

Le CPAG a déclaré que l’augmentation des prestations en dessous de l’inflation à une époque de forte inflation avait laissé des familles à travers la Grande-Bretagne lutter pour éviter l’extrême pauvreté.

Exhortant le Premier ministre Rishi Sunak et son chancelier Jeremy Hunt à augmenter les prestations de 10,1% – conformément à l’inflation – la directrice générale de l’organisme de bienfaisance, Alison Garnham, a déclaré: «Les voyants d’avertissement clignotent alors que les revenus familiaux chutent après la réduction des prestations en termes réels la dernière Avril.”

Mme Garnham a ajouté: «Une autre coupe serait calamiteuse. Le gouvernement doit mettre fin à l’inquiétude désespérée et à l’incertitude des ménages en difficulté en augmentant les prestations avec l’inflation et en supprimant le plafond des prestations.

Le CPAG a déclaré que la hausse inférieure à l’inflation en avril dernier avait contribué à mettre de nombreuses familles en difficulté, tout comme le gel du plafond global des prestations depuis 2016.

Le Dr Juliet Stone, co-auteur du dernier rapport sur le coût d’un enfant, a déclaré que la crise économique “sévère” signifiait que les familles avaient connu “la plus forte détérioration du niveau de vie depuis que nous avons commencé à calculer le coût d’un enfant il y a dix ans”.

L’étude a révélé que le coût d’avoir un enfant atteint près de 160 000 £ pour les couples et 200 000 £ pour les parents isolés. La garde d’enfants est un facteur clé de la hausse des coûts pour les familles qui travaillent – représentant environ 60 % du coût d’un enfant à vie pour un couple travaillant à temps plein, contre environ 40 % en 2012.

Les familles bénéficiant d’un crédit universel ou de crédits d’impôt ont droit à une aide pour les frais de garde d’enfants dans la limite de 175 £ par semaine pour un enfant ou de 300 £ pour deux ou plus. Mais ces plafonds sont gelés depuis 200, tandis que les frais de garde ont fortement augmenté.

M. Sunak envisagerait d’augmenter les prestations et les pensions de l’État en fonction de l’inflation, une décision qui entraînerait probablement des réductions plus importantes des dépenses publiques ailleurs et des impôts plus élevés.

Des sources du Trésor ont déclaré qu’aucune décision n’avait été prise, mais n’ont pas démenti un rapport dans Les temps qu’ils éviteraient des réductions en termes réels des pensions et des avantages sociaux, car ils cherchent à combler un trou noir pouvant atteindre 60 milliards de livres sterling.

Mardi, les députés conservateurs ont exhorté M. Sunak à accorder aux retraités une augmentation des revenus à l’épreuve de l’inflation dans la prochaine déclaration d’automne, bien qu’ils n’aient pas soutenu une motion travailliste sur la question.

Les anciens ministres Sir John Hayes et Kevin Foster faisaient partie de ceux qui ont appelé à rétablir le triple verrouillage des pensions de l’État, qui a été temporairement suspendu l’année dernière.

Les conservateurs s’étant abstenus, les députés ont voté à 218 voix contre zéro en faveur de la motion non contraignante du Labour appelant le gouvernement à s’engager à maintenir le triple verrouillage, qui exige que les pensions augmentent au plus haut de l’inflation, des revenus moyens ou de 2,5%.