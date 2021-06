Parent’s Prayer livre avec une victoire élégante à Epsom | Nouvelles de course

La prière des parents a mené ses rivales à une joyeuse danse dans les Princess Elizabeth Stakes parrainés par Cazoo à Epsom.

Double gagnante lors de sa première saison à trois ans la saison dernière, la pouliche d’Archie Watson avait couru deux courses solides dans la défaite jusqu’à présent cette année – terminant deuxième des Park Express Stakes en Irlande et quatrième des Chartwell Fillies’ Stakes à Lingfield.

Montée pour la première fois par le champion jockey Oisin Murphy, la fille de Kingman a été envoyée directement en tête et semblait avoir les choses sous contrôle tout au long.

Si quoi que ce soit, la gagnante 4-1 a prolongé son avance dans les deux derniers stades et a passé le poteau avec un peu plus de deux longueurs en main sur Nazuna, avec la favorite 7-4 seulement troisième.

Murphy a déclaré: « C’est une adorable pouliche – un type très athlétique. Elle a très bien géré la piste.

« Son propriétaire regarde chez lui en Arabie saoudite et il sera aux anges. Il a participé aux Jeux olympiques de 2012 à Londres et il connaît très bien les chevaux, donc je suis content qu’il ait une pouliche de première classe.

« Nous n’étions pas absolument sûrs de la façon dont nous allions la monter – c’était un plan ouvert. Mais elle a très bien sauté et elle était très détendue avant de poster, alors une fois qu’elle a piqué ses oreilles pendant la course et qu’elle était dans un bon rythme, elle allait toujours bien courir. »