Parents et athlètes en colère contre l’état de la piste de l’école secondaire Kaneland – Shaw Local

Les parents et les athlètes du secondaire ont exprimé leurs inquiétudes quant à la sécurité de la piste de l’école secondaire Kaneland lors de la réunion du conseil scolaire du 31 mai.

Sarah Nosek, une résidente d’Elburn, s’est adressée au conseil d’administration avec son fils, Evan, un athlète de piste, debout derrière elle.

« Vous pouvez passer par la piste à 50 mètres et voir qu’elle est toujours noire et qu’il y a des lignes et des chiffres blancs délavés dessus et penser, ‘Oh ouais. Ça doit aller », a déclaré Nosek. « Mais cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. »

Nosek a déclaré que le resurfaçage de la piste est censé avoir lieu tous les 7 à 10 ans, et a noté que le conseil envisageait de reporter cela de cinq ans.

« Notre piste n’a pas été refaite depuis 26 ans », a déclaré Nosek. « Le district scolaire et le conseil scolaire de Kaneland ont collectivement laissé cette piste se corroder et se détériorer à un point extrêmement dangereux. »

Jen Farmer, une résidente de Sugar Grove, a un ancien lycéen qui a fait du saut à la perche, une épreuve d’athlétisme.

Farmer a encouragé les membres du conseil à se promener sur la piste et à regarder la piste, les pistes et les fosses de saut en longueur.

« Il y a des fissures qui sont si énormes », a déclaré Farmer. «Je suis surpris, terrassé qu’en regardant ces rencontres, en regardant ces enfants s’entraîner, il n’y ait pas eu de blessure catastrophique. Nous devons penser à leur sécurité, non seulement à l’intérieur d’un bâtiment, mais aussi à l’extérieur des terrains de sport.

Selon Julie-Ann Fuchs, surintendante associée, le coût pour remplacer l’asphalte et mettre du nouvel asphalte sur la piste et ajouter une nouvelle couche de finition coûterait environ 600 000 $.

Après la réunion, Fuchs a expliqué quel était le problème de la piste.

« La piste est plus ancienne », a déclaré Fuchs. « Et l’asphalte s’amincit. »

Fuchs a reconnu que la piste n’était pas aussi douce qu’elle devrait l’être et a déclaré qu’elle se trouvait « principalement dans les zones à forte utilisation ».

« Nous les réparons et les mettons à jour chaque année pour nous assurer qu’ils sont aussi sûrs que possible », a déclaré Fuchs. « Mais encore une fois, ils vieillissent et s’usent. »

Un autre problème concerne les divots dans l’asphalte, qui, selon Fuchs, sont de « petites fissures ».

« Et ils vont être réparés », a-t-elle déclaré.

Fuchs a déclaré que le resurfaçage met une nouvelle couche de finition sur la piste.

Déjà en préparation cet été est ce que le conseil a appelé mettre un « pansement » sur la piste.

Fuchs a expliqué que le projet de 29 000 $ comprendra des réparations et des rayures, ce qui signifie que les trous seront réparés, les fissures remplies et peintes sur la bonne voie pour identifier les voies.

Anthony Urban, récent diplômé de Kaneland et athlète de piste, a parlé au nom de son équipe.

« Nous avons la pire piste sur laquelle nous ayons jamais couru et … les gens d’autres écoles le disent aussi », a déclaré Urban. « Ils ne veulent même pas venir à notre école pour des compétitions d’athlétisme. »

Urban a également parlé du succès du programme d’athlétisme de l’école au cours des 25 dernières années, mais a déclaré qu’avec une piste plus sûre, le programme serait encore meilleur.

« Le programme pourrait être encore plus efficace si nous avions la possibilité de nous améliorer », a déclaré Urban. «Et le programme a connu un tel succès lors de la pratique dans les couloirs. Et la piste est essentiellement en béton.

Urban prévoyait que si l’école avait une nouvelle piste, les blessures diminueraient et plus d’élèves seraient inscrits au programme de piste.

« Je connais des enfants qui ont quitté le programme parce qu’ils se sont blessés aux jambes en courant sur une surface aussi dure », a déclaré Urban.

Karl Moos, un officiel de football de l’IHSA, a mis en garde le conseil d’administration sur son expérience sportive au lycée sur la piste.

« La dernière chose que nous voudrions, c’est que nos enfants ou tout athlète, homme, femme, peu importe, voient leur carrière écourtée par une piste mal entretenue », a déclaré Moos.

Le conseil a convenu à l’unanimité 7-0 de suspendre les 500 000 $ estimés pour remplacer et sceller la chaussée du parking des autobus scolaires sur le site de l’école secondaire afin d’envisager plus d’options pour ces fonds.

Le conseil devrait continuer à discuter de l’opportunité d’investir de l’argent dans l’amélioration de la voie ou du lot de bus en 2024 lors de la réunion du 31 juillet.

L’asphalte du parking des bus s’enfonce sous le poids des bus, selon Fuchs.

Elle a noté qu’en hiver, il y a des « flaques d’eau » et de la glace, ce qui rend la chute des conducteurs glissante.

Elle a convenu qu’il s’agissait d’un problème de sécurité et que des chauffeurs d’autobus ont été blessés alors qu’ils ne pouvaient pas travailler.

« Ce sont aussi des gens », a déclaré Fuchs lors de la réunion.

Le coût total des projets d’immobilisations du district scolaire s’élevait à près de 1,4 million de dollars.