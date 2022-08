Parents de Sandy Hook: Alex Jones affirme avoir créé “l’enfer vivant”

AUSTIN, Texas (AP) – Les parents d’un enfant de 6 ans tué lors de la fusillade de l’école élémentaire Sandy Hook en 2012 ont décrit avoir subi un «enfer vivant» de menaces de mort, de harcèlement et de traumatismes continus au cours de la dernière décennie alors qu’ils affrontaient un complot le théoricien Alex Jones, qui a utilisé ses plateformes médiatiques pour faire valoir que tout cela n’était qu’un canular.

Les parents ont mené une journée de témoignages chargés mardi qui comprenait le juge réprimandant le pompeux Jones pour ne pas être véridique avec une partie de ce qu’il a dit sous serment.

Neil Heslin et Scarlett Lewis, dont le fils Jesse a été tué à l’école de Newtown, Connecticut, ont pris la barre des témoins mardi lors de la dernière journée de témoignage dans le procès en dommages et intérêts en diffamation de deux semaines contre Jones et sa société de médias Free Speech Systems. Ils demandent au moins 150 millions de dollars de dommages et intérêts.

Dans un échange captivant, Lewis a parlé directement à Jones, qui était assis à environ 10 pieds. Plus tôt dans la journée, Jones participait à son programme de diffusion en disant à son auditoire que Heslin était «lent» et manipulé par de mauvaises personnes.

“Je suis une mère avant tout et je sais que tu es un père. Mon fils a existé », a déclaré Lewis à Jones. “Je ne suis pas dans un état profond… Je sais que tu le sais… Et pourtant tu vas quitter ce palais de justice et le redire dans ton émission.”

À un moment donné, Lewis a demandé à Jones : “Pensez-vous que je suis un acteur ?”

“Non, je ne pense pas que vous soyez un acteur”, a répondu Jones avant que le juge ne l’exhorte à se taire jusqu’à ce qu’il soit appelé à témoigner.

Lewis a continué d’essayer de faire comprendre à Jones que la fusillade et les traumatismes de Sandy Hook infligés au cours de la décennie qui a suivi étaient réels.

“Cela me semble tellement incroyable que nous devions faire cela – que nous devions vous implorer, vous punir – pour que vous arrêtiez de mentir”, a déclaré Lewis. “Je suis tellement content que ce jour soit là. Je suis vraiment soulagé. Et reconnaissant… de pouvoir vous dire tout cela.

Jones a visiblement secoué la tête plusieurs fois pendant que Scarlett Lewis s’adressait à lui.

Heslin et Lewis font partie de plusieurs familles de Sandy Hook qui ont intenté plusieurs poursuites alléguant que les allégations de canular de Sandy Hook poussées par Jones ont conduit à des années d’abus de la part de Jones et de ses partisans.

Heslin et Lewis ont tous deux déclaré craindre pour leur vie et avoir été confrontés à des étrangers à la maison et dans la rue. Heslin a déclaré que sa maison et sa voiture avaient été abattues. Le jury a entendu une menace de mort envoyée par message téléphonique à une autre famille de Sandy Hook.

“Je ne peux même pas décrire les neuf dernières années et demie, l’enfer que moi et d’autres avons dû endurer à cause de l’insouciance et de la négligence d’Alex Jones”, a déclaré Heslin.

Scarlett Lewis a également décrit des e-mails menaçants qui semblaient avoir révélé des détails profonds sur sa vie personnelle.

“C’est la peur pour votre vie”, a déclaré Scarlett Lewis. “Vous ne savez pas ce qu’ils allaient faire.”

Heslin a déclaré qu’il ne savait pas si la théorie du complot du canular de Sandy Hook provenait de Jones, mais c’est Jones qui “a allumé l’allumette et allumé le feu” avec une plate-forme en ligne et une diffusion qui a atteint des millions de personnes dans le monde.

“Ce qui a été dit sur moi et Sandy Hook lui-même résonne dans le monde entier”, a déclaré Heslin. “Au fil du temps, j’ai vraiment réalisé à quel point c’était dangereux.”

Jones a sauté le témoignage du matin de Heslin pendant qu’il était dans son émission – un geste que Heslin a qualifié de «lâche» – mais est arrivé dans la salle d’audience pour une partie du témoignage de Scarlett Lewis. Il était accompagné de plusieurs agents de sécurité privés.

“Aujourd’hui est très important pour moi et il a fallu attendre longtemps… pour affronter Alex Jones pour ce qu’il m’a dit et fait. Pour restaurer l’honneur et l’héritage de mon fils », a déclaré Heslin lorsque Jones n’était pas là.

Heslin a déclaré au jury avoir détenu son fils avec un trou de balle dans la tête, décrivant même l’étendue des dommages causés au corps de son fils. Un segment clé de l’affaire est une émission d’Infowars de 2017 qui a déclaré que Heslin ne tenait pas son fils.

On a montré au jury une photo d’école d’un Jesse souriant prise deux semaines avant qu’il ne soit tué. Les parents n’ont reçu la photo qu’après la fusillade. Ils ont décrit comment Jesse était connu pour dire à ses camarades de classe de “courir!” qui a probablement sauvé des vies.

Des excuses de Jones ne suffiraient pas, ont déclaré les parents.

“Alex a commencé ce combat”, a déclaré Heslin, “et je finirai ce combat.”

Jones a ensuite pris la parole lui-même, étant initialement combatif avec le juge, qui lui avait demandé de répondre à la question de son propre avocat. Jones a témoigné qu’il voulait depuis longtemps s’excuser auprès des plaignants.

« Je n’ai jamais intentionnellement essayé de te blesser. Je n’ai jamais dit votre nom jusqu’à ce que cela arrive au tribunal », a déclaré Jones. “Internet avait des questions, j’avais des questions.”

Plus tard, le juge a envoyé le jury hors de la salle et a vivement réprimandé Jones pour avoir dit au jury qu’il s’était conformé à la collecte de preuves avant le procès même s’il ne l’avait pas fait, et qu’il était en faillite, ce qui n’a pas été déterminé. Les avocats du demandeur étaient furieux que Jones mentionne qu’il est en faillite, ce qui, selon eux, entachera la décision du jury concernant les dommages-intérêts.

“Ce n’est pas votre émission”, a déclaré la juge Maya Guerra Gamble à Jones. « Vos croyances ne font pas quelque chose de vrai. Vous êtes sous serment.

En septembre dernier, Guerra a réprimandé Jones dans son jugement par défaut pour son incapacité à remettre les documents demandés par les familles de Sandy Hook. Un tribunal du Connecticut a rendu un jugement par défaut similaire contre Jones pour les mêmes raisons dans une action en justice distincte intentée par d’autres parents de Sandy Hook.

Heslin et Lewis souffrent d’une forme de trouble de stress post-traumatique qui provient d’un traumatisme constant, similaire à celui enduré par les soldats dans les zones de guerre ou les victimes de maltraitance d’enfants, a témoigné lundi un psychologue médico-légal qui a étudié leurs cas et les a rencontrés.

Les plaidoiries finales étaient attendues mercredi après d’autres témoignages de Jones, qui a décrit le procès contre lui comme une attaque contre ses droits au premier amendement.

L’enjeu du procès est de savoir combien Jones paiera. Les parents ont demandé au jury d’accorder 150 millions de dollars en compensation pour diffamation et infliction intentionnelle de détresse émotionnelle. Le jury examinera ensuite si Jones et sa société paieront des dommages-intérêts punitifs.

Le procès n’est qu’un des nombreux visages de Jones.

Les tribunaux du Texas et du Connecticut ont déjà déclaré Jones responsable de diffamation pour sa représentation du massacre de Sandy Hook comme un canular. Dans les deux États, les juges ont rendu des jugements par défaut contre Jones sans procès parce qu’il n’a pas répondu aux ordonnances du tribunal et remis des documents.

Jones a déjà essayé de protéger financièrement Free Speech Systems. La société a déposé une demande de protection fédérale contre les faillites la semaine dernière. Les familles de Sandy Hook ont ​​poursuivi Jones séparément pour ses réclamations financières, arguant que la société tente de protéger des millions appartenant à Jones et à sa famille par le biais d’entités fictives.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Paul J. Weber, a contribué à ce rapport.

___

Pour en savoir plus sur la couverture des fusillades dans les écoles par l’AP : https://apnews.com/hub/school-shootings

Jim Vertuno, Associated Press