Parents de lycéens de 14 ans

Voir son enfant terminer ses études secondaires à 14 ans n’est pas vraiment courant. Mais lorsque Bawo et Bankole Bodunrin ont vu leur plus jeune fille Oforitsenere recevoir son diplôme à Arlington, au Texas, ce printemps, ils ont peut-être ressenti un sentiment de déjà-vu. C’est parce qu’il y a quatre ans, leur fille aînée Fifehanmi a fait exactement la même chose. Les frères et sœurs ont obtenu de bons résultats aux tests de QI, mais leur succès n’est pas seulement dans leur ADN, dit Bankole, leur père : c’est aussi un produit de leur environnement familial. « Je ne pense pas que les enfants soient un génie ou pas un génie », a-t-il déclaré à CNBC Make It. De plus, les styles d’apprentissage des filles sont assez différents, notent Bankole et Bawo – ce qui signifie que les parents ne pouvaient pas simplement copier et coller une approche parentale singulière. Leur secret, disent-ils : N’oubliez pas que l’éducation à la maison est tout aussi importante, sinon plus, que l’éducation en classe.

« La bibliothèque est devenue notre école »

Bawo et Bankole ont d’abord remarqué les talents de leurs filles en raison de la rapidité avec laquelle elles ont commencé à lire. Les enfants commencent généralement à lire des histoires vers l’âge de 6 ans ou la première année, selon le ministère de l’Éducation des États-Unis. Les deux filles lisaient et comprenaient des livres avant même d’entrer en pré-K. « Si vous mettez une télévision devant un enfant, l’enfant va apprendre tous les personnages de Disney », explique Bankole. « C’est ce que vous mettez devant l’enfant que l’enfant devient. » Cela est devenu une préoccupation lors de l’inscription de chaque enfant en pré-maternelle : si l’enfant connaissait déjà le programme de l’année, il pourrait s’ennuyer et avoir des ennuis.

Si vous mettez une télévision devant un enfant, l’enfant va apprendre tous les personnages de Disney. C’est ce que vous mettez devant l’enfant que l’enfant devient.

La solution des Bodunrins : « La bibliothèque est devenue notre école », dit Bankole. Bawo a emmené les sœurs à la bibliothèque locale pour participer à des programmes de lecture d’été, où elles gagneraient des prix comme des cartes-cadeaux Chipotle pour lire des livres. Cela faisait partie d’un objectif plus large pour les parents, qui souhaitaient exposer leurs enfants à autant de passe-temps et de compétences potentiels que possible – des visites de musées aux cours de natation et de karaté. Plus les filles parcouraient les livres, plus elles tombaient amoureuses de la lecture et plus elles avançaient rapidement dans le programme de leur école. À leur tour, Bawo et Bankole ont recherché des environnements éducatifs capables de suivre le rythme, de l’enseignement à domicile aux écoles privées. Les deux filles ont finalement obtenu leur diplôme de Martin High School, une école publique d’Arlington qui s’est penchée sur la voie accélérée des filles – acceptant Oforitsenere en tant qu’élève de 9e année de 10 ans, par exemple, et travaillant pour l’incorporer aux côtés de ses pairs adolescents.

« Pas une famille d’écrans »

Les Bodunrins disent qu’ils ne sont « pas une famille d’écran ». C’est une déclaration audacieuse à l’ère de « enfants iPad. » Aux États-Unis, les enfants âgés de 8 à 12 ans passent en moyenne quatre à six heures par jour à regarder ou à utiliser des écrans, selon l’American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Les écrans sont incontournables dans le monde d’aujourd’hui : les Bodunrins les utilisaient pour l’enseignement à domicile de leurs enfants, disent-ils. Mais ils n’ont pas de télévision par câble et aucune de leurs filles n’a reçu de téléphone portable jusqu’à ce qu’elles entrent au lycée, ce qui est devenu nécessaire. Cela a aidé à minimiser « les distractions qui accompagnent » les appareils, dit Bawo, et à trouver un équilibre sain entre le travail scolaire et le temps passé devant l’écran. « Si vous ne voulez pas que vos enfants boivent du Coca-Cola, n’en buvez pas », ajoute Bankole. « Ce n’est pas qu’on se dise : ‘Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça.’ C’est juste, ‘C’est qui nous sommes’, et c’est devenu une partie d’eux. »

Ils choisissent leur propre chemin. Je leur dis : ‘Vous devez le posséder. C’est tout à toi. Tout ce qui vous rend heureux est ce que vous faites.