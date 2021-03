La bataille de recrutement pour les doubles talents nationaux est une bataille que tous les entraîneurs connaissent, c’est pourquoi le 4 mars pourrait être une journée inoubliable pour l’équipe masculine des États-Unis. C’est ce jour-là que le manager Gregg Berhalter a reçu un texto du milieu de terrain valencien Yunus Musah avec une simple demande: « Coach, puis-je vous parler? »

Berhalter a dit oui. À ce moment-là, Musah – qui, en plus des États-Unis, était éligible pour représenter le Ghana, l’Angleterre ou l’Italie – l’a informé qu’il allait promettre son avenir international au rouge, au blanc et au bleu.

– Musah de Valence choisit l’USMNT contre l’Angleterre

– Lowe: l’ascension de Musah à Valence, aux États-Unis, n’est pas un hasard

« Ce fut une conversation assez heureuse », a déclaré Musah à ESPN dans une interview exclusive. « J’ai dit [Berhalter] J’apprécie tout et la façon dont il m’a accueilli dans l’équipe, et je veux juste entreprendre ce voyage avec tout le monde et avec les États-Unis. «

Berhalter n’était pas aussi calme. Bien qu’il s’agisse du dernier coup d’État de recrutement d’un joueur avec plusieurs options internationales, une liste mise en évidence par le défenseur de Barcelone Sergino Dest, Musah est considéré comme un autre talent spécial.

« J’ai crié dans le téléphone. J’ai lancé un ‘Ouais!' », A déclaré Berhalter à ESPN. « Mais c’était bien. Il ne s’agit pas seulement de le juger en tant que joueur, juste en tant que personne. C’est formidable d’avoir quelqu’un comme ça dans votre équipe. »

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Lorsqu’un pays l’emporte sur un joueur avec plusieurs options internationales, les autres perdent. C’est un jeu à somme nulle qui, dans certains cas, oblige les joueurs à se sentir déchirés en deux. Les liens du jeune homme de 18 ans avec l’Angleterre en particulier étaient profonds, car il a non seulement vécu à Londres à partir de 9 ans, mais a beaucoup joué pour les Three Lions au niveau des jeunes, mais jamais en compétition officielle. Musah a même pris le peloton deux fois pour l’Angleterre contre les États-Unis au niveau des moins de 17 ans, y compris les matchs amicaux Nike 2017 dans lesquels l’Angleterre s’est imposée 1-0. Dans ce cas, le milieu de terrain de Valence n’est pas éloigné des émotions qui sont venues de dire non à l’Angleterre. Et il y avait aussi d’autres prétendants.

jouer 1:25 Julien Laurens est enthousiasmé par l’avenir de l’USMNT après la décision de Yunus Musah de s’engager aux États-Unis

« C’était une situation difficile, car l’Angleterre a tant fait pour moi », a-t-il déclaré. «Quand quelqu’un est gentil avec vous, vous ne voulez pas le laisser à l’envers. Mais à la fin, vous devez prendre la meilleure décision pour vous-même.

«Je recevais tellement d’appels téléphoniques de beaucoup de personnes différentes, de beaucoup d’organisations différentes. Et cela a rendu les choses difficiles, et aussi le fait que j’ai représenté l’Angleterre dans le passé. C’est pourquoi c’était une décision très difficile de Fabriquer. »

Mais il a ajouté: « C’est tellement excitant. J’ai hâte de commencer. »

Ainsi s’est conclu un processus de recrutement de 20 mois par les États-Unis pour convaincre Musah, un processus parfait à chaque étape. Cela a commencé peu de temps après que Musah a signé avec Valence à l’été 2019, lorsque le club espagnol a informé Nico Estevez, un assistant américain (et ancien entraîneur de Valence), qu’il y avait un joueur avec un passeport américain sur la liste. Berhalter a rapidement contacté avec un appel téléphonique pour faire connaître à Musah l’intérêt de l’équipe américaine. Cet appel a finalement ouvert la porte à une réunion avec la famille du joueur pour discuter plus en profondeur du programme américain.

Comme la plupart des batailles de recrutement, les relations ont joué un rôle clé, et le lien entre Musah et Estevez a pris une importance immense. Musah dit qu’à partir du moment où les États-Unis ont pris contact pour la première fois, Estevez et lui ont parlé au moins une fois toutes les deux semaines. Berhalter a ajouté qu’il y avait des moments où son assistant et le joueur parlaient aussi souvent qu’un jour sur deux.

La connaissance d’Estevez de Valence a aidé Musah à naviguer dans sa première saison avec l’équipe B du club, ainsi que l’incursion initiale du joueur avec la première équipe de la campagne 2020-2021. Il l’aida également à s’adapter à la vie dans un nouveau pays: Estevez parlait à Musah à travers ses jeux et lui envoyait des clips vidéo. Berhalter a rappelé que le niveau de confiance entre les deux était tel que Musah a commencé à solliciter des conseils et une vidéo d’Estevez au lieu que l’assistant américain soit celui à contacter.

Yunus Musah dit qu’il s’est senti extrêmement bien accueilli par Gregg Berhalter et la configuration de l’USMNT. John Dorton / ISI Photos / Getty Images

« Nous parlons simplement en tant que personnes, vraiment », a déclaré Musah à propos de sa relation avec Estevez. « Il ne l’a pas vraiment traité comme un joueur-entraîneur ou quelque chose comme ça – plus juste des amis, pourrait-on dire. Il m’a parlé de la façon dont ma semaine se passe. Il m’a aidé à analyser et à améliorer mon jeu. Il comprend certaines choses. que je traverse. «

Au moment où Berhalter a invité Musah à un camp d’entraînement de l’équipe nationale au Pays de Galles en novembre dernier, une grande partie du travail de base avait été posée, mais il restait encore du travail à faire. Heureusement pour les États-Unis, une vague de joueurs talentueux est entré dans le programme ces dernières années, notamment Weston McKennie de la Juventus, Tyler Adams du RB Leipzig, Gio Reyna du Borussia Dortmund et Dest. Ils ont veillé à ce que Musah arrive à une étreinte chaleureuse.

Les ondes positives ont porté leurs fruits, et s’il y avait un signe révélateur que Musah se penchait vers les États-Unis, c’était évident sur la photo de l’équipe d’avant-match avant ses débuts internationaux contre le Pays de Galles en novembre dernier. Ces photos montrent généralement des joueurs ayant leur face de jeu, toute l’intensité et la concentration. C’était en grande partie le cas ici, à l’exception de Musah, qui arborait le plus grand sourire.

«Je me suis dit:« Écoutez, profitez simplement de ce moment, car il ne vient qu’une seule fois »», a-t-il déclaré. « Et de façon assez surprenante, les entraîneurs m’ont également dit la même chose, les joueurs m’ont dit la même chose et donc ce à quoi je pensais était d’apprécier le jeu. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, je l’appréciais déjà. »

2 Liés

Musah a fait des débuts impressionnants, aidant les États-Unis à contrôler le match depuis le centre du milieu de terrain dans ce qui a fini par être un match nul 0-0. Ce rôle est un changement par rapport à celui où il a généralement été déployé à Valence, où il a principalement joué en tant que milieu de terrain large dans un 4-4-2. Mais c’est au centre du milieu de terrain que lui – et Berhalter – se sentent le mieux adaptés. Cela lui donne l’opportunité de montrer son éventail de compétences: sa confiance en la course avec le ballon, sa vision de la connexion sur ses passes et son énergie en défense.

« Je sens que je peux jouer dans de nombreux systèmes », a-t-il déclaré. «Mais surtout avec les États-Unis, j’ai l’impression que nous voulons être sur le terrain et nous exprimer. Et quand vous êtes sur le terrain et que vous essayez de vous exprimer, je pense que la meilleure version de vous-même sort. Et c’est vraiment important. «

Certes, il ne s’agissait pas seulement de Musah qui choisissait les États-Unis. Le joueur devait également impressionner au-delà de ce qui se passait sur le terrain, mais Musah a réussi ces tests avec facilité.

« Il se fait aimer de tout le monde », a déclaré Berhalter à propos de Musah. « C’est un gars tellement gentil, un gars tellement sympathique avec qui il fait bon vivre, un bon comportement, une bonne attitude. Le truc en lui, c’est que quand on est avec lui, on peut juste ressentir cette chaleur de sa part. »

Musah était également all-in sur le message anti-raciste de l’équipe américaine avant le match du Pays de Galles, un dans lequel sa veste d’échauffement avait le message « United As One ».

« Beaucoup de gens parlent du racisme et du fait qu’ils n’aiment pas ça, mais tout le monde ne fait pas quelque chose à ce sujet », a-t-il déclaré. «Et le fait que nous ayons décidé de faire quelque chose à ce sujet était vraiment important, et je voulais vraiment être impliqué et en faire partie. Alors, j’ai écrit mon propre message ‘Unis comme un’, parce que personne n’aurait dû pour vivre cela seul. Nous sommes ensemble dans ce domaine. «

Valence de Musah occupe actuellement la 12e place de la Liga. Alex Caparros / Getty Images

Les matchs amicaux ont cimenté le lien, alors que les États-Unis ont battu le Panama 6-2 dans le deuxième match de cette fenêtre internationale. Le staff et les joueurs américains n’ont pas lâché leur discours de recrutement, comme en témoigne le flux de communication entre Musah et ses coéquipiers américains sur Twitter et Instagram. Mais le dur labeur avait été fait.

« Je pense [about] le temps et les efforts que Gregg et le personnel y ont consacrés, me contactant toujours depuis l’année dernière, et me faisant aussi venir au camp et voir comment ça se passe », a-t-il déclaré.« Tout le monde était vraiment accueillant. Tout le monde était génial, comme si nous nous étions vus ou rencontrés auparavant. Et ça m’aide parce que je suis nouveau, et ils m’ont très bien accueilli. En fin de compte, nous avons très bien joué deux matchs et nous nous sommes bien amusés. «

Berhalter ne tarde pas à rappeler à tout le monde que Musah a 18 ans. Il reste encore beaucoup à faire, mais le manager américain ne peut pas non plus s’empêcher d’être enthousiasmé par ce à quoi l’avenir pourrait ressembler.