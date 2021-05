«Paree hoon main» n’a pas livré de message sur la maltraitance des enfants: la chanteuse Suneeta Rao | Nouvelles des gens

New Delhi: La chanteuse Suneeta Rao, qui est devenue une star du jour au lendemain dans les années 90 en chantant le morceau pop « Paree hoon main », dissipe l’idée que la chanson parle de maltraitance d’enfants.

« Merci de m’avoir posé cette question, car je veux dire très clairement que ‘Paree hoon main’ n’est venu avec aucun message de maltraitance d’enfants. C’était une simple chanson sur la beauté et les qualités éthérées d’une femme et de l’innocence cela reste à travers sa vie », a déclaré Suneeta à IANS.

Elle a ajouté que la chanson était à peu près un béguin pour un professeur au lycée.

« La vidéo avait un petit aperçu de l’histoire d’une petite fille qui a le béguin pour son professeur – comme toutes les petites filles le font! C’est tout. Si elle était censée transmettre ce message, un artiste comme moi qui travaille pour Laadli, une initiative pour les filles, aurait dit si haut et fort dans chaque interaction avec les gens et la presse, ce que je n’ai pas fait. Je l’ai fait plus tard avec ma chanson contre la sélection du sexe, «Sun Zara, qui avait en effet un message fort – un appel aux femmes pour qu’elles ne subissent pas la pression de la société et qu’elles soient suffisamment dures pour faire ce qu’elles estiment juste », a-t-elle déclaré.

Suneeta a ajouté que le malentendu a commencé par une petite blague et est heureuse qu’il ait été clarifié.

« Merci encore de m’avoir donné l’occasion de clarifier ce malentendu, qui semble avoir commencé par une petite blague d’un humoriste et qui est devenue virale », a-t-elle déclaré.