Paré comme l’entraîneur des Bears Mike Ditka, la photo du diplômé de St. Charles East, les garçons d’honneur deviennent viraux – Shaw Local

Ce n’est pas quelque chose que vous vous attendez à voir lors d’un match de football des Falcons d’Atlanta : 20 hommes habillés exactement comme l’ancien entraîneur des Bears Mike Ditka dans son gilet pull emblématique, ses lunettes de soleil aviateur, son pantalon kaki et la moustache emblématique du Temple de la renommée.

Les hommes célébraient l’enterrement de vie de garçon de l’ancien de St. Charles East, Jake Mazanke, lors du match Falcons-Bears du 20 novembre. Une photo d’eux est devenue virale sur les réseaux sociaux avant le coup d’envoi et les sosies de Ditka sont devenus le centre d’attention du stade Mercedes-Benz.

Les membres de l’enterrement de vie de garçon de l’ancien de St. Charles East, Jake Mazanke, se sont déguisés en l’ancien entraîneur des Bears Mike Ditka pour assister au match Atlanta Falcons-Chicago Bears le 20 novembre 2022. Le groupe a posé pour des photos avec des fans à l’extérieur du stade. (Jake Mazanke)

“Les fans d’Atlanta ont pris des photos avec nous avant le match parce qu’ils pensaient que c’était drôle”, a déclaré Mazanke, un natif de St. Charles âgé de 28 ans qui vit maintenant à Chicago. “Alors que la photo commençait à devenir virale sur les réseaux sociaux, des gens du stade se promenaient pour essayer de nous trouver. Des personnes au hasard prenaient des photos avec nous tout au long du jeu. Un tas de voitures nous klaxonnaient alors que nous sortions après le match. L’attention n’était pas quelque chose que nous recherchions, mais la réaction a été extrêmement positive.

L’idée de faire en sorte que tout le monde s’habille en Ditka est née lorsque Peter Archibald, diplômé du lycée de Genève en 2012 et témoin de Mazanke, a lancé des idées sur la façon de rendre l’enterrement de vie de garçon de Mazanke spécial. Sachant à quel point Mazanke est un grand fan des Bears, Archibald voulait en quelque sorte intégrer l’équipe préférée de son ami.

Après avoir parlé à un collègue qui s’habillait en Ditka lors des matchs des Bears, Archibald savait que ce serait un thème parfait pour l’enterrement de vie de garçon de Mazanke.

“Quand Jake a entendu [my idea], il a été assez vendu dès le départ », a déclaré Archibald. «Avant cela, je n’arrêtais pas de dire aux gens de se connecter parce que je pensais qu’il y aurait de bonnes chances que nous soyons diffusés à la télévision. Nous avons pris la photo à 9 heures du matin et elle est rapidement devenue virale. Au moment où nous sommes arrivés au hayon, nous étions arrêtés par des gens dans la rue. C’était assez électrique à partir du moment où nous avons enfilé ces pulls et l’énergie s’est poursuivie jusque dans la nuit.

Archibald a déclaré que lorsqu’il s’agissait de choisir la tenue que le groupe porterait pour imiter l’entraîneur, il n’y avait aucun doute sur ce que ce serait.

“Les chandails sont la signature de Ditka, nous voulions donc lui rendre hommage avec cela”, a-t-il déclaré. “C’était le plan… le pull, les aviateurs et les moustaches. Aucune autre option. C’est ce qu’il portait les jours de match. À partir du moment où nous avons enfilé ces chandails, l’énergie était élevée tout au long de la journée.

Mazanke a déclaré que chacun des invités de l’enterrement de vie de garçon avait commandé le même gilet de chandail auprès d’un détaillant en ligne, et tous avaient reçu les mêmes lunettes de soleil d’aviateur. Tous les participants ont également laissé pousser des moustaches pendant des semaines avant le match, a-t-il déclaré.

“Nous nous sommes basés sur les photos de Ditka que nous avons pu trouver, et il portait traditionnellement ce pull”, a déclaré Mazanke. “Chaque fan des Bears connaît et aime Ditka – c’est une légende.”

C’est un jour que Mazanke et Archibald, qui étaient initialement rivaux en tant qu’athlètes sur piste au lycée mais sont devenus les meilleurs amis en tant que coéquipiers à l’Université Loyola de Chicago, n’oublieront jamais.

“Avec le nombre de personnes qui viennent et rient avec nous, appréciant nos efforts … c’était agréable d’avoir cette validation, qui a encore plus augmenté l’énergie”, a déclaré Archibald.

“Ce fut l’un des meilleurs jours de ma vie”, a déclaré Mazanke à propos de son enterrement de vie de garçon. “Nous allons incorporer les chandails dans mon [Sept. 9, 2023] mariage. Tous mes garçons d’honneur prendront des photos avec les pulls à un moment donné de la journée.