Pare-chocs à pare-chocs sur Bernard pour une nouvelle exposition de voitures à Kelowna

L’avenue Bernard sera peut-être fermée à la circulation automobile pour l’été, mais des dizaines de voitures neuves et anciennes seront exposées ce samedi (20 août).

La Downtown Kelowna Association (DKA) organise son tout premier “Show N’ Shine on Bernard” de 11h à 11h. à 16h entre les voiles et la rue Saint-Paul. Plus de 50 voitures seront exposées, ainsi que des vendeurs de rue et des présentoirs de trottoir mis en place par des entreprises locales.

C’est un événement gratuit et familial.

“Ajouter Show N Shine on Bernard à nos activités d’août est un nouvel événement fabuleux pour Downtown”, a déclaré Mark Burley, directeur exécutif de la DKA. “Avec Meet me On Bernard en opération pour l’été, August avait besoin de quelque chose de frais et de nouveau. L’ajout de véhicules de performance classiques, de hot rods et de voitures classiques sur l’avenue Bernard pendant une journée ajoutera au dynamisme de Meet me On Bernard et du centre-ville de Kelowna.

Pour plus de plaisir interactif, le vote aura lieu toute la journée pour la meilleure importation, la meilleure nationale et la meilleure globale. Chaque voiture aura un code QR unique qui pourra être scanné pour voter.

Chaque vote comptera comme une participation à un concours pour trois ensembles de prix à la fin de la journée, remplis d’articles provenant d’entreprises du centre-ville.

L’inscription pour que votre véhicule soit exposé au salon est déjà complète.

@JakeC_16

Jake.courtepatte@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Salons de l’autoVille de Kelowna