Pardonnez-moi: un ancien diplomate français dénoncé comme «  misogyne  » pour «  non signifie oui  » blague «  viol  »

Ayant été ambassadeur de France aux États-Unis, en Israël et aux Nations Unies avant sa retraite en 2019, Araud sait probablement une chose ou deux sur la lecture dans la salle. Cependant, une boutade qu’il a faite sur Twitter samedi est tombée comme un ballon de plomb.

«La différence entre une dame et un diplomate? Quand une dame dit non, cela veut dire peut-être. Quand peut-être, c’est Oui et quand Oui, elle n’est pas une femme. Quand un diplomate dit oui, cela veut dire peut-être. Quand peut-être, c’est non et quand non, il n’est pas diplomate, » plaisanta-t-il.

Tweet répugnant de l’homme qui était ambassadeur de France aux États-Unis jusqu’en 2019 (et était ambassadeur de France à l’ONU au moment de l’intervention de la Libye en 2011). J’espère qu’il s’excuse (et reconnaît les nombreuses femmes diplomates là-bas, y compris à la table du Conseil de sécurité) pic.twitter.com/2AxONEIjd7 – Mary Fitzgerald (@MaryFitzger) 2 mai 2021

Le tweet d’Araud a suscité la colère de certains commentateurs, qui l’ont accusé de « inacceptable » sexisme. «J’ai poursuivi les violeurs qui ont essayé cette ligne pour la taille», L’avocate à la retraite Fionna O’Leary a tweeté, «Pas drôle alors. Pas drôle maintenant.

Vous avez complètement perdu l’intrigue? Je recommande un retour intelligent à l’école des diplomates et une suppression rapide de ce tweet.J’ai poursuivi des violeurs qui ont essayé cette ligne pour la taille.Pas drôle alors. Pas drôle maintenant. – Fionna O’Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) 2 mai 2021

Ce genre de «blague» normalise la misogynie et c’est dégoûtant, pas drôle. – ⭐️Maria⭐️ (@MarySheep) 2 mai 2021

Cette « dame diplomate » en particulier n’est pas du tout d’accord – Sonja Hyland (@HylandSonja) 2 mai 2021

Le viol n’est pas de l’humour 😉 – Journelle (@journelle) 2 mai 2021

Araud s’est d’abord défendu en tweetant « Un peu d’humour s’il vous plaît. » Dans un autre tweet, il a élaboré, disant que la ligne était «Une citation des années 30 que j’ai souvent utilisée devant des centaines de personnes avec la langue dans la joue pour ridiculiser des diplomates. Personne n’aurait jamais pu imaginer que je prenais cela au sérieux. Mais Twitter… »

Une citation des années 30 que j’ai souvent utilisée devant des centaines de personnes avec la langue dans la joue pour ridiculiser des diplomates. Personne n’aurait jamais pu imaginer que je prenais cela au sérieux. Mais Twitter … – Gérard Araud (@GerardAraud) 2 mai 2021

Malgré leur consternation, les femmes offensées n’ont pas grand-chose à craindre d’Araud. L’ancien diplomate est gay et est sorti à son arrivée à Washington en 2014. Alors que les femmes diplomates sur son orbite sont habituées à son « politiquement incorrect » textes – les appeler « belle, » par exemple – certains insistent sur le fait qu’ils l’aiment de cette façon. «Je suis nostalgique de ses textes charmants,» l’ancienne ambassadrice américaine à l’ONU, Samantha Power, a déclaré à Vogue en 2014, ajoutant qu’elle considérait Araud «L’une des personnes les plus authentiques et authentiquement décentes à avoir jamais pratiqué la diplomatie.»

Pour le meilleur ou pour le pire, les mœurs sociales ont changé depuis 2014, cependant, et Araud ne s’en tirerait probablement pas en plaisantant sur le consentement devant « des centaines de personnes » ces jours.

Néanmoins, il semble qu’Araud soit habitué à offenser de grands groupes de personnes. Il a été largement critiqué en 2017 pour un tweet sur Pearl Harbor Day rappelant à ses partisans que le «Les États-Unis ont refusé de se ranger du côté de la France et du Royaume-Uni pour affronter les puissances fascistes dans les années 30.» Le tweet a provoqué un tollé parmi les commentateurs américains, d’autant plus qu’Araud était l’ambassadeur aux États-Unis à l’époque.

Il a également décrit Washington DC comme « Beaucoup trop obsédé » avec Donald Trump, et peuplé de « hystérique » acteurs politiques « triste » costumes – des opinions que beaucoup aux États-Unis, quelle que soit leur affiliation politique, partageraient probablement.

