"Pardonnera-t-il Trump si…": Vivek Ramaswamy, candidat à la présidentielle américaine

L’aspirant républicain à la présidentielle, Vivek Ramaswamy, a déclaré dimanche que même s’il espère devenir le candidat du parti pour les élections américaines de novembre 2024, il votera pour Donald Trump si l’ancien président obtient la nomination.

Apparaissant dimanche dans un talk-show, l’entrepreneur amérindien de 38 ans a également exprimé son intention de gracier Trump, qui fait actuellement face à de nombreuses contestations judiciaires, s’il était élu président des États-Unis.

« Si Donald Trump est le candidat, oui, je le soutiendrai, et si je suis président, oui, je lui pardonnerai parce que cela aidera à réunifier le pays. Mais ce n’est pas la chose la plus importante que je vais faire. en tant que prochain président. C’est l’enjeu pour faire avancer ce pays », a déclaré M. Ramaswamy à ABC News.

Après sa performance impressionnante lors du débat inaugural de la primaire républicaine le mois dernier, Vivek Ramaswamy, un entrepreneur devenu homme politique, a connu un regain de popularité, rivalisant avec sa rivale amérindienne Nikki Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud.

M. Ramaswamy est notamment le seul candidat républicain à la présidentielle à soutenir ouvertement Trump, qui fait face à de multiples accusations et est actuellement en liberté sous caution, et sa politique « l’Amérique d’abord », y compris ses positions sur des questions telles que le changement climatique.

« En fin de compte, je voterai pour la personne qui, à mon avis, est la mieux placée pour faire avancer ce pays. Je ne pense pas que ce soit Joe Biden. Je ne pense pas que ce soit n’importe quelle autre marionnette, Kamala Harris ou n’importe qui d’autre, qu’ils déployer après Joe Biden », a-t-il déclaré.

Vivek Ramaswamy a déclaré que même s’il peut avoir des désaccords avec plusieurs de ses homologues républicains sur diverses questions, il croit fermement que n’importe lequel d’entre eux serait plus efficace que Joe Biden ou Kamala Harris pour guider les États-Unis vers le progrès.

« C’est mon arbitre lorsque je vote pour savoir qui sera le prochain président : qui va servir les intérêts du peuple américain ? Il ne s’agit pas d’une sorte d’engagement motivé par la vengeance ou le ressentiment. Il est motivé par un engagement envers notre objectif. en tant que citoyens de ce pays.

« C’est ce dont nous avons besoin pour raviver aux États-Unis, notre esprit civique, en nous rappelant que même le mouvement ‘America First’ est plus grand que Donald Trump. Il est plus grand que moi. Il est plus grand qu’un seul candidat politique », a-t-il déclaré.

M. Ramaswamy a déclaré que le mouvement « America First » appartient au peuple américain, le même peuple qui conserve toujours le pouvoir d’élire son prochain président, et qu’il vise à préserver ce système plutôt que de le voir remplacé par un État policier fédéral déterminant le les dirigeants de la nation, « et je le maintiens sans excuses ».

Vivek Ramaswamy a déclaré qu’il était dans la course à la présidentielle américaine parce qu’il espère être le candidat républicain et mener le pays vers l’avant.

Le candidat indo-américain a réitéré son opinion selon laquelle bon nombre des accusations portées contre Donald Trump sont politiquement motivées et créent un précédent préjudiciable pour les États-Unis.

« Je ne veux pas nous voir devenir une république bananière où l’Etat policier administratif utilise la force de police pour éliminer les opposants de la concurrence. Ce n’est pas ainsi que cela fonctionne », a-t-il déclaré.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)