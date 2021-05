Pardon d’Eden? La star du Real Madrid Hazard s’excuse pour le fiasco de Chelsea alors que le père du gardien de but Courtois claque une blague «  non professionnelle  »

Thierry Courtois, dont le fils – comme Hazard – a une histoire à Stamford Bridge, a sauvé la signature ratée de 194 millions de dollars après avoir été photographié en train de rire avec d’anciens coéquipiers, dont Kurt Zouma, à temps plein dans la défaite 2-0, qui a mis Chelsea à travers

L’hôte controversé Josep Pedrerol, du programme de football espagnol El Chiringuito, a également insisté sur le fait que Hazard « ne peut pas continuer » pour Los Blancos, les retombées qui ont obligé le joueur de 30 ans à faire une déclaration jeudi après-midi.

« Je suis désolé, » Hazard a écrit dans une histoire Instagram. « J’ai lu beaucoup d’opinions sur moi aujourd’hui et je n’avais pas l’intention d’offenser le Real Madrid Ventilateurs. »

Eden Hazard ne pouvait s’empêcher d’être heureux pour son ancien club 🔵 (🎥: @btsportfootball)pic.twitter.com/xrCdFTG4BW – Football B / R (@brfootball) 5 mai 2021

Les images d’Eden Hazard plaisantant avec les joueurs de Chelsea après la défaite du Real Madrid à l’UCL ont généré une colère « monumentale » au club, ont déclaré des sources à ESPN. pic.twitter.com/o0vbVYAwpw – ESPN FC (@ESPNFC) 6 mai 2021

« J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas finie et ensemble, nous devons maintenant nous battre pour la Liga. Hala Madrid, « Hazard a signé.

En attendant, alors que MARCA rapporte que Madrid est disposé à écouter les offres pour sa capture Galactico 2019, Courtois Senior a donné son avis sur la fureur.

« Ce n’est vraiment pas intelligent pour Eden de faire ça, » il a commencé sur le podcast HLN Sportcast.

🚨 | Eden Hazard présente des excuses aux fans du Real Madrid. 👏 pic.twitter.com/yD3BZIdZB3 – Madrid Xtra. (@MadridXtra) 6 mai 2021

« Il n’y a probablement pas réfléchi à deux fois, mais ces images sont douloureuses pour les fans du Real Madrid. Si vous voyez un joueur rire deux minutes après avoir été éliminé, je dirais que ce n’était pas professionnel. »

Le père de Courtois a ensuite tenté de regarder du bon côté, soulignant que Hazard « peut encore donner au club le titre de champion dans les quatre prochains matchs » alors que la course au titre de la Liga se termine.

«Alors tout sera oublié et pardonné. [Sergio] Ramos ou quelqu’un devra lui en parler. « suggéra-t-il.

Nous sommes déçus, oui. Mais nous n’avons pas fini, une histoire bâtie sur des victoires mais @realmadriden est toujours ressuscité des défaites. Le titre de champion est toujours là pour nous et nous sommes prêts pour cela.#HalaMadrid – Sergio Ramos (@SergioRamos) 6 mai 2021

Ramos s’est également tourné vers les médias sociaux pour remédier à la perte, qui a privé ses hommes de la chance de remporter une 14e couronne continentale record.

« Nous sommes déçus, oui » a-t-il admis sur Twitter. « Mais nous n’avons pas fini.

« [We have] une histoire construite sur des victoires mais le Real Madrid est toujours ressuscité des défaites. Le titre de champion est toujours là pour nous et nous sommes prêts pour cela. «

Courtois, Ramos et Hazard peuvent clôturer une semaine terrible en capitalisant sur un week-end de Liga difficile lorsque Barcelone affrontera l’Atletico Madrid dans un affrontement haut de gamme au Camp Nou.

Un match nul entre leurs rivaux samedi permettrait à Madrid de finalement égaler 77 points avec le leader Atleti en cas de victoire sur Séville.

Il n’y aurait alors plus que trois matchs à perdre – et avec la pression exercée sur les hommes de Diego Simeone, l’équipe plus aguerrie à la disposition de Zinedine Zidane pourrait prouver une fois de plus son courage.