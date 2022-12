Pardi s’exprime avant le verdict du procès de Tory Lanez

Le petit ami de Megan Thee Stallion, Pardison Fontaine, s’exprime en faveur des femmes qui ont subi des injustices avant le verdict du procès Tory Lanez.

Au cours des deux dernières semaines, le sujet le plus discuté dans la culture pop a été le procès pour agression de Tory Lanez. Le procès découle d’une altercation de juillet 2020 qui a entraîné une balle dans les pieds de Megan Thee Stallion et a nécessité une intervention chirurgicale. La situation était une démonstration grossière de la façon dont les femmes sont traitées même lorsqu’elles sont l’une des plus grandes stars. Au lieu de la grâce, Megan a été soumise à la haine et à un manque d’empathie.

Le petit ami de Megan Thee Stallion, Pardison ‘Pardi’ Fontaine, s’exprime en faveur des femmes avant le verdict du procès Tory Lanez

Pardison Fontaine s’est rendu sur Instagram pour se débarrasser de quelques pensées au milieu du procès pour agression de Tory Lanez. Pardi a offert quelque chose qui manquait ces dernières semaines, l’empathie pour les femmes victimes de violence.

“À toute femme, en particulier à celles de couleur, qui a subi une injustice”. “A toutes les femmes, en particulier celles de couleur, qui ont subi une injustice que je ressens pour vous”, a-t-il écrit. “Quand vous trouvez le courage de parler… il semble que vous serez ridiculisé… votre crédibilité sera [be] interrogé .. tout votre passé sera tenu sous une loupe .. en un instant, vous pouvez passer de défendeur aux yeux du public .. à toute personne ayant une fille sœur mère nièce ou tante. Il a ajouté : “Je prie pour leur protection… Je prie pour leur couverture… Je ne souhaiterais cela à personne.”

Le message de Pardi arrive alors qu’un verdict dans le procès pour agression de Tory Lanez apportera plus de bavardages et d’opinions bizarres. Vous pouvez lire son article complet sur Instagram ci-dessous.