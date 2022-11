Pardeep Narwal obtient le 1500e point de raid ; UP Yoddhas clinch Close Win Over Gujarat Giants

Une performance globale a donné aux UP Yoddhas une brillante victoire de 35-31 sur les Giants du Gujarat lors du deuxième match de la soirée au stade couvert de Gachibowli ici lundi.

Pardeep Narwal a obtenu son 1500e point dans la ligue un jour où il a terminé avec 9 points pour aider les Yoddhas à la victoire.

A LIRE AUSSI| Coupe du Monde de la FIFA 2022, Jour 2 Faits saillants : L’Angleterre déroute l’Iran ; Les Pays-Bas battent le Sénégal ; Les États-Unis et le Pays de Galles partagent le butin

Un démarrage lent a vu les UP Yoddhas prendre cinq points consécutifs avant même que les Giants aient ouvert leur compte. Il a fallu sept points aux Giants pour enregistrer leur premier point du match et quand ils l’ont fait, les Yoddhas, menés par Pardeep Narwal, les ont frappés avec une série de points de contact pour les laisser au bord du all out.

Narwal a nettoyé les deux défenseurs des Giants restants pour infliger le premier ALL OUT du match et a aidé l’équipe UP à prendre une avance de 13-2. Ce raid l’a également vu augmenter son nombre de tous les temps, puisqu’il a enregistré son 1500e point dans la ligue.

Malgré une brève riposte des Giants, les Yoddhas ont gardé le contrôle total, leurs raiders parfaitement complétés par une défense intelligente. L’équipe UP est entrée dans la pause en menant 20-10.

A LIRE AUSSI | L’Argentine peut-elle écrire un épilogue digne de la carrière astronomique de Lionel Messi – La Pulga ?

Piqués par leur capitulation en première mi-temps, les Giants ont sprinté hors des portes en seconde période et avaient, dans les cinq premières minutes, réduit l’avance de moitié. Ils infligent un ALL OUT de leur côté pour réduire l’avance à un point. Par la suite, les deux équipes ont commencé à échanger des coups sur presque tous les raids.

Les Giants ont maintenu la pression sur les Yoddhas et ont veillé à ce qu’ils ne soient jamais trop en sécurité. Dans les deux dernières minutes, la différence entre les deux équipes n’a jamais augmenté de deux points, et avec le dernier raid, les Giants avaient besoin de succès pour tirer quelque chose du match. Cependant, un SUPER TACKLE des Yoddhas sur Dhaiya a finalement fermé les portes aux espoirs des Giants.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici