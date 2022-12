Pardeep Narwal aide UP Yoddhas à surmonter U Mumba 38-28

L’inimitable Pardeep Narwal était en feu alors que les UP Yoddhas ont offert un superbe spectacle, battant U Mumba par 38-28 vendredi au Gachibowli Indoor Stadium vendredi.

Alors que Narwal était la star de la soirée pour les Yoddhas avec 13 points, Rohit Tomar (8 points) et Sumit (4 points) ont fourni un soutien important, les aidant à enregistrer une victoire cruciale.

Après quelques minutes lentes pour commencer, c’est U Mumba qui est sorti le plus rapidement des blocs avec les raids de Guman Singh qui ont fait avancer les choses.

Pardeep Narwal et les UP Yoddhas ont emboîté le pas assez tôt alors que la foule a fait sentir sa présence dès le départ. Rohit Tomar et Sandeep Narwal ont donné un coup de main à Pardeep, alors que UP Yoddhas a égalisé à la 9e minute du match.

Au fur et à mesure que la première mi-temps avançait, les deux équipes ont continué à échanger régulièrement des coups et des points, avant que Pardeep des UP Yoddhas ne décroche un Super Raid, aidant son équipe à se faire remarquer. Nitesh Kumar a mené le tacle suivant, ce qui en a fait un All-Out alors que les UP Yoddhas ont étiré leur avance.

Bientôt, l’élan était avec Pardeep Narwal et co, alors que les joueurs prenaient une pause avec l’UP Yoddhas menant 19-14.

Guman avait Surinder Singh et Heidarali Ekrami pour lui apporter un soutien solide, réduisant l’avance d’UP Yoddhas au début de la seconde période, alors même que Pardeep se rapprochait d’un autre Super 10.

À un peu plus de dix minutes de la fin, la détermination d’U Mumba signifiait que la compétition était sur le fil du rasoir, alors que les scores affichaient 22-20 en faveur d’UP Yoddhas.

L’équipe d’U Mumba mettait la pression sur ses adversaires avant qu’un superbe tacle de Sumit sur Guman n’aide UP Yoddhas à respirer un peu. Le temps n’était pas du côté d’U Mumba, qui s’est vu couper la tâche dans les dernières minutes, en particulier avec Pardeep Narwal qui a décroché quelques points de raid cruciaux. A 4 minutes de la fin, les UP Yoddhas avaient 10 points d’avance.

U Mumba a jeté l’évier de la cuisine sur UP Yoddhas dans les derniers instants, mais Pardeep Narwal et co n’en avaient rien, car ils ont finalement manqué de gagnants confortables dans la nuit.

