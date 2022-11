Pardeep Narwal aide UP Yoddhas à décrocher une victoire palpitante sur les guerriers du Bengale

Les UP Yoddhas se sont mis en excellente position pour se qualifier pour les séries éliminatoires après avoir battu les Bengal Warriors 33-32 au Gachibowli Indoor Stadium lundi. L’équipe UP est actuellement en troisième position avec 60 points en 18 matches.

Les Yoddhas ont tenu une avance confortable pendant la majeure partie du match, mais les Warriors se sont battus avec brio dans les dernières minutes du match et ont presque arraché la victoire à la fin. Cependant, Pardeep Narwal a assuré que son équipe sortirait victorieuse de la nuit.

Pardeep Narwal a récolté quelques points de contact alors que les UP Yoddhas ont pris les devants à 5-3 à la 5e minute. Cependant, les Warriors ont réussi un SUPER TACKLE et ont égalisé les scores à 5-5. Quelques instants plus tard, Ashish Sangwan a taclé Rohit Tomar alors que les Warriors détenaient la tête à 7-6 à la 9e minute. Cependant, Vinod Kumar a raté un raid alors que les Yoddhas ont égalisé les scores à 8-8.

Les Yoddhas ont continué à faire rage et ont infligé un ALL OUT à la 15e minute pour prendre les devants à 13-10. Narwal a continué à prendre des points de contact alors que les Yoddhas continuaient à aller de l’avant. Le star raider a réussi un raid en plusieurs points et a aidé son équipe à atteindre un bastion du match à 19-11 sur le coup de la mi-temps.

Les Yoddhas ont infligé un ALL OUT dans la première minute de la seconde mi-temps et ont pris une énorme avance à 22-11. L’équipe de l’UP a taclé Maninder Singh à la 23e minute alors qu’elle continuait de dominer la procédure à 24-13. Shrikant Jadhav des Warriors a rattrapé Sumit et Sandeep Narwal, mais les Yoddhas détenaient toujours une avance confortable à 26-16 à la 27e minute.

Maninder Singh a eu du mal à percer la défense des Yoddhas car l’équipe UP a réduit les Warriors à seulement trois membres sur le tapis. Cependant, les Warriors ont attaqué Narwal et ont réussi à rester à flot.

Maninder a réussi un magnifique raid à la 35e minute, mais les Warriors étaient trop loin derrière à 22-32. Cependant, les Warriors n’ont pas perdu espoir alors que Maninder a réussi un SUPER RAID et a aidé son équipe à effectuer un ALL OUT à la 39e minute pour ne perdre que trois points à 29-32.

Cependant, Narwal s’est assuré qu’il avait marqué un point de bonus avant d’être rattrapé et s’est assuré que son équipe reste en tête à 33-31 dans les dernières secondes du match. Maninder a effectué un autre raid alors que les Warriors n’étaient en retard que d’un point à 32-33 avant le raid final. Mais, Tomar a fait preuve de prudence et s’est assuré que les Yoddhas sortent du tapis en tant que vainqueurs à la fin du match.

