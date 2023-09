Parcs Disney Halloween, vacances, nouvelles terres gelées et Zootopie

Halloween en tête d’affiche à Walt Disney World n’est pas si effrayant Halloween, qui a quelque chose pour tout le monde. Tout d’abord, c’est un endroit où les adultes peuvent tromper ou traiter en costume sans honte et emporter autant de bonbons hors du parc que possible. Deuxièmement, c’est une saison effrayante aussi idiote et modérément macabre que Disney le fait, avec des spectacles mettant en vedette leurs méchantes, les Sanderson Sisters, et, de retour pour accueillir les festivités nocturnes des feux d’artifice, Jack Skellington. L’animatronique réaliste Pumpkin King est de retour pour interagir avec les foules après quelques années hiatus. Cela relie vraiment le spectacle effrayant qui présente des projections d’Halloweentown et donne aux chansons des méchants « Je veux » un moment pour briller.

Unique à l’événement, et absolument mon truc préféré, les sœurs Sanderson invoquent-elles tous les méchants de Disney dans leur Hocus Pocus : méchant spectaculaire.—tmême si nous souhaitons un gros méchant plus récentLes joueurs pourraient se joindre à la fête et voir le concept s’étendre autour du parc avec une plus grande prise de contrôle par les méchants avec des superpositions manifestes. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de nouvelles apparitions amusantes, cet événement double les sœurs Sanderson avec les sorcières en tant qu’humains, mais vous pouvez également voir Minnie, Daisy et Clarabelle en tant que stars de Hocus Pocus lors du défilé Boo-to-You.