Parcs de la côte Est pour votre liste de choses à faire

Lorsque les gens entendent « parcs nationaux », ils pensent souvent à l’ouest des États-Unis, en imaginant des endroits comme le Grand Canyon, Yellowstone ou Yosemite. Souvent négligé, l’est des États-Unis abrite des parcs débordant de beauté naturelle et d’aventure. Voici 11 parcs de la côte Est qui devraient figurer sur votre liste de choses à faire.

Parc national de l’Acadie

Lieu : Maine

Douglas Rising via Getty Images

Imaginez un endroit où vous pourrez respirer simultanément les senteurs enivrantes de l’océan salé et du pin des montagnes. Les forêts luxuriantes cèdent la place à des rivages rocheux rouges et déchiquetés qui résistent à l’épreuve du temps face aux vagues déferlantes.

L’Acadie offre des paysages à couper le souffle le long de ses sentiers côtiers, forestiers, lacustres et sommitaux. Les cyclistes peuvent rouler sur les routes carrossables en pierre finement concassée à travers des forêts sereines et luxuriantes. Pour ceux qui préfèrent les routes panoramiques, la Park Loop Road, longue de 27 miles, offre des vues spectaculaires sur les côtes rocheuses. Pour des vues panoramiques épiques, dirigez-vous vers le sommet de Cadillac Mountain, le plus haut sommet du parc.

Assurez-vous de gagner du temps pour explorer la ville porte d’entrée du parc, Bar Harbor. Il possède de charmantes boutiques, d’excellents restaurants et de magnifiques vues sur la côte. Vous trouverez également des sentiers enrichissants et des aventures uniques dans .

Parc national de la vallée de Cuyahoga

Lieu : Ohio

Léonid Andronov via Getty Images

offre des paysages variés, des aventures uniques et une leçon d’histoire immersive. Le transport est un thème principal du parc ; vous pouvez faire de la randonnée, du vélo ou prendre le train.

Beaucoup considèrent Brandywine Falls comme la plus belle cascade de l’Ohio. Vous pouvez admirer la cascade en cascade de 60 pieds dans le parc depuis une promenade. Faites de la randonnée, du vélo ou de la course sur le paisible Towpath Trail, le même chemin où marchaient les mules tirant les bateaux le long du canal Ohio et Érié. Faites un voyage relaxant en train à travers l’histoire de l’Ohio en passant devant des forêts, des villes pittoresques et des zones humides. Beaver Marsh regorge d’animaux sauvages, notamment des oiseaux, des canards, des tortues peintes et serpentines, des loutres et des castors. Ledges Overlook, perché au sommet d’une falaise de grès, est un endroit populaire pour la randonnée et l’observation du coucher du soleil.

Parc national des Dunes d’Indiana

Lieu : Indiana

Jimfeng via Getty Images

Ceux qui recherchent le sable et la solitude adoreront . Le vent et les vagues du lac Michigan ont formé des habitats uniques le long de 15 miles de la côte de l’Indiana. Vous pourrez nager, vous promener sur la plage, jouer dans le sable ou vous détendre et profiter de la vue sur les rives sablonneuses du parc. Le parc est réputé pour sa diversité de plantes et d’oiseaux, ce qui en fait une destination prisée pour l’observation des oiseaux.

Le parc national d’Indiana Dunes offre plus de 80 km de sentiers de randonnée le long de forêts paisibles, de dunes vallonnées, de zones humides marécageuses et de prairies ensoleillées. Il dispose également d’un système de pistes cyclables interconnectées de 37 miles qui couvre l’ensemble du parc. Ceux qui préfèrent les sports nautiques peuvent faire du canoë ou du kayak sur les rivières et les cours d’eau de la région.

Parc national de Shenandoah

Lieu : Virginie

offre des vues séduisantes sur les montagnes et des sentiers boisés. Savourez le parc à votre rythme, que vous admiriez sa beauté à pied ou en empruntant une route panoramique. Si vous précipitez l’expérience, vous n’apprécierez peut-être pas les nuances subtiles de sa beauté ou la taille et l’étendue des Blue Ridge Mountains.

L’une des meilleures routes panoramiques d’Amérique, couvre toute la longueur du parc, soit 105 miles. Tout au long de votre parcours, vous découvrirez 75 belvédères offrant chacun une vue imprenable. Tandis que la route panoramique offre des vues panoramiques, vous pouvez explorer davantage le cœur du parc le long de ses sentiers, en découvrant des forêts tranquilles et des cascades.

Parc national et réserve de New River Gorge

Lieu : Virginie occidentale

Fil de fer via Getty Images

Des opportunités pittoresques et récréatives vous attendent dans la magnifique et sauvage Virginie-Occidentale. Le possède 70 000 acres de nature sauvage le long d’une rivière d’eau vive au courant rapide creusant des canyons profonds et accidentés à travers les magnifiques montagnes. Bien que la New River soit l’une des plus anciennes rivières d’Amérique du Nord, le parc est le plus récent parc national des États-Unis, créé en décembre 2020.

New River Gorge est réputée pour le rafting en eaux vives, proposant des rapides de classe 3 à classe 5 pour les amateurs de sensations fortes et les aventuriers invétérés. Si ce n’est pas votre tasse de thé, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez trouver des sentiers forestiers paisibles, de jolis points de vue, des paysages historiques, des cascades et des piscines dans les zones de randonnée du parc. Le parc comprend 83 miles de routes sinueuses où vous gagnerez différents points de vue sur les bords et les gorges. Il y en a pour tous les goûts.

Parc national de Mammoth Cave

Lieu : Kentucky

Jon Lauriat via Getty Images

Site du patrimoine mondial de l’UNESCO et réserve internationale de biosphère, comprend des collines, de profondes vallées fluviales et le plus long système de grottes du monde. Explorez au-dessus et sous terre pour découvrir la riche diversité de la vie végétale et animale et des milliers d’années d’histoire humaine.

Le parc propose de nombreuses visites de grottes, allant de courtes promenades à des visites aventureuses nécessitant de ramper ou des lanternes. Les clients peuvent choisir la visite qui correspond le mieux à leur expérience et à leurs intérêts. Plus de 30 miles de rivières Green et Nolin traversent le parc, où vous pouvez faire du canoë, du kayak et pêcher.

Parc national des Great Smoky Mountains

Localisation : Tennessee et Caroline du Nord

Images Cavan via Getty Images

Le le plus visité d’Amérique, présente des montagnes brumeuses, des ruisseaux tumultueux, des forêts luxuriantes, des fleurs sauvages éclatantes, de belles cascades et une faune fantastique. Le parc est centré autour des « Smokies », une immense chaîne de montagnes de crêtes boisées qui chevauche la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord. Si vous recherchez une retraite en montagne, il n’y a pas de meilleur endroit à visiter.

Avec des ruisseaux murmurants, des cascades tumultueuses, des forêts et des montagnes, la randonnée est un plaisir absolu. Vous pouvez trouver des sentiers pour tous les niveaux de compétence dans le parc. Le parc national des Great Smoky Mountains regorge d’animaux sauvages comme le cerf de Virginie, le wapiti, l’ours noir, le dindon et la marmotte. Si vous aimez l’histoire, c’est votre parc. Il comprend plus de 90 structures historiques, dont des maisons, des granges, des églises, des écoles et des moulins à farine.

Parc national de Congaree

Lieu : Caroline du Sud

Eli Wilson via Getty Images

possède la plus importante étendue intacte de forêt de feuillus de plaine inondable ancienne du sud-est des États-Unis. Bien qu’il s’agisse d’une plaine inondable de basse altitude, le parc abrite certains des arbres les plus hauts de l’est des États-Unis, avec une hauteur moyenne de canopée de plus de 100 pieds.

Vous pourrez explorer le parc en faisant de la randonnée ou du canotage. Ceux qui recherchent un défi peuvent parcourir le Congaree River Blue Trail, une randonnée de 50 miles commençant en Colombie. Avec des campings et des bancs de sable le long du parcours, les rangers recommandent deux à trois jours pour le voyage.

Parc national des Everglades

Lieu : Floride

Beaucoup croient est un marécage, mais c’est en fait une rivière d’herbe lente de 100 milles de long et 60 milles de large. L’écosystème surréaliste regorge d’animaux sauvages et offre des possibilités de loisirs uniques. De nombreux invités font une excursion en hydroglisseur, zigzaguant à travers la rivière d’herbe pour admirer de près les alligators et les oiseaux. Bien que les alligators constituent la principale attraction pour la plupart, plus de 300 espèces d’oiseaux habitent la région.

Vous pourrez explorer le parc à pied, à vélo ou en tramway. Certaines sections du parc offrent des possibilités de faire du kayak à travers un labyrinthe d’îles de mangrove ou à la recherche de lamantins et de crocodiles. Le parc national des Everglades est également connu pour ses couchers de soleil épiques.

Parc national des Dry Tortugas

Lieu : Floride

Mathew Risley via Getty Images

Situé au large de la Floride, dans le golfe du Mexique, est un parc de 100 milles carrés comprenant sept petites îles en eau libre. Il présente des eaux turquoise, de séduisants récifs coralliens, des épaves, un ancien fort de guerre, divers oiseaux et une vie marine vibrante. Fort Jefferson, la principale attraction du parc, compte plus de 16 millions de briques et constitue la plus grande structure en maçonnerie de l’hémisphère occidental.

Étant donné que le parc national Dry Tortugas se trouve à 70 miles à l’ouest de Key West, sa visite nécessite une planification supplémentaire. La seule façon de s’y rendre est par hydravion, ferry ou bateau privé. Les activités populaires incluent la plongée en apnée, la natation, l’observation des oiseaux et la visite du fort. La plus grande île, Loggerhead Key, abrite un phare et un site de plongée en apnée populaire au-dessus d’une épave.

Parc national de Biscayne

Lieu : Floride

Katrin Waples via Getty Images

se trouve à seulement 15 miles au large de Miami, et pourtant on a l’impression d’être à un autre monde : le pays des merveilles aquatiques abrite des eaux aigue-marine, des îles émeraude et des récifs coralliens regorgeant de poissons tropicaux. Vous trouverez également des vestiges de l’histoire humaine, notamment des épaves et des artefacts tribaux préhistoriques. Au-dessus de la surface de l’eau, vous pourrez profiter du soleil chaud, des brises douces et des vues paisibles.

Les activités populaires incluent le canotage et la plongée avec tuba. Vous pouvez également découvrir le parc à travers diverses excursions en bateau. La croisière à travers Stiltsville est l’une des plus intéressantes. Dans les années 1930, les gens construisaient de petits bâtiments sur pilotis au large de Miami, un lieu de fête à une époque où le jeu et l’alcool étaient illégaux.

Planifiez vos aventures dans les parcs de la côte Est

Bien que les parcs nationaux de la côte Ouest soient magiques, ceux de la côte Est offrent de nombreux paysages époustouflants et des activités uniques. Vous pouvez trouver de tout, des excursions passionnantes de rafting en eaux vives à la détente sur une plage de sable. Il est temps de mettre à jour votre liste de choses à faire !