Parcs Canada révèle les détails de l’attaque mortelle d’un ours à Banff

Le couple et le chien mutilés et tués par un grizzli dans l’arrière-pays du parc national Banff à la fin de la semaine dernière ont tout bien fait, selon Parcs Canada.

Ils avaient les permis appropriés.

Ils avaient un spray anti-ours.

Ils avaient bien accroché leur nourriture.

Ils séjournaient dans un endroit où il n’y avait pas d’avertissements d’ours actifs ni de fermetures de zones.

« Cet incident est une tragédie et nos sincères condoléances vont aux familles des victimes », a déclaré Parcs Canada dans un communiqué publié mardi.

Parcs Canada a déclaré qu’il ne divulguerait pas les noms des victimes.

Parcs Canada a reçu une alerte indiquant une attaque d’ours provenant d’un appareil GPS dans la vallée de la rivière Red Deer vendredi vers 20 heures.

En raison des mauvaises conditions météorologiques, une équipe d’intervention a été contrainte de se rendre sur place à pied.

À leur arrivée samedi vers 1 heure du matin, ils ont découvert qu’un mari, une femme et un chien avaient été tués.

Un grizzli affichant un comportement agressif a été trouvé dans le secteur et, après avoir chargé l’équipe d’intervention, a été euthanasié par Parcs Canada pour des raisons de sécurité publique.

La zone de l’attaque a été fermée par mesure de précaution.

« L’ours n’avait ni collier ni étiquette et n’était pas connu auparavant du personnel de Parcs Canada », a déclaré mardi Parcs Canada.

« Parcs Canada ne croit pas qu’un autre ours soit impliqué pour le moment. Cependant, par mesure de prudence, une zone de fermeture a été mise en place jusqu’à nouvel ordre. »

Une autopsie de l’ours abattu par Parcs Canada a révélé qu’il s’agissait d’une femelle, peut-être âgée de plus de 25 ans et en bonne condition physique, mais avec de mauvaises dents et une graisse corporelle inférieure à la normale.

Des tests supplémentaires seront effectués pour confirmer que c’est bien l’ours qui est responsable de l’attaque.

Parcs Canada affirme qu’il est impossible de savoir exactement ce qui s’est passé avant l’attaque et ne veut pas spéculer.

« L’incident s’est produit dans un endroit sauvage et éloigné et il n’y a eu aucun témoin », a indiqué Parcs Canada.

Parcs Canada affirme cependant que ce qui s’est produit vendredi soir est très rare.

« Les attaques d’ours sont rares. Les attaques mortelles sont encore moins fréquentes », a déclaré Parcs Canada.