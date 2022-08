Parcs Canada répond à un nouvel incendie près de Revelstoke, dans le parc national des Glaciers, du côté nord du mont Smart.

La cause de l’incendie est encore inconnue, mais Parcs Canada a déclaré qu’il est peu probable que le feu se propage car il se trouve dans une section rocheuse et en pente de la montagne. Le feu peut être visible de la route 1 en face de l’aire de fréquentation diurne de Hemlock Grove.

Parcs Canada combat déjà plusieurs autres incendies dans le parc national des Glaciers et le mont Revelstoke. Ils travaillent avec BC Wildfire pour surveiller et gérer les incendies de forêt dans la région.

Alors que la ville de Revelstoke a toujours une interdiction de feu en place, les parcs nationaux du mont Revelstoke et des Glaciers n’ont pas d’interdiction de feu. Ils continuent d’avoir des restrictions sur les incendies, notamment en autorisant uniquement les incendies dans des foyers en métal désignés. Parcs Canada fonde ses décisions d’interdiction de feux sur des conditions locales. Parcs Canada dit qu’il mettra en œuvre une interdiction s’il le juge nécessaire alors que les incendies de forêt se poursuivent.

Pour l’instant, la cote de danger d’incendie se situe entre élevée et très élevée.

Parcs Canada a averti que la fumée résultant de l’incendie pourrait affecter les résidents à proximité. Aux heures de pointe, entre 15 h et 18 h, le feu qui brûle dans l’arrière-pays peut être plus visible depuis la route.

