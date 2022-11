Parcs Canada : les dommages à Fiona ne sont pas aussi graves

OTTAWA –

L’agence fédérale qui supervise les parcs nationaux du Canada affirme que 40 millions de dollars de dommages causés par deux tempêtes antérieures au Canada atlantique ont largement éclipsé les coûts encourus en raison de la tempête post-tropicale Fiona.

Parcs Canada affirme qu’un vent et une tempête de pluie en novembre 2021 ont causé des dommages d’une valeur de 36 millions de dollars au parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton.

L’agence affirme que la tempête a frappé durement et a provoqué un « effondrement complet » de la piste Cabot dans une zone, avec un tronçon de route de 15 km nécessitant des réparations d’urgence avant de pouvoir rouvrir trois semaines plus tard.

Une tempête hivernale en février 2022 qui a nécessité une fermeture d’urgence et endommagé un tronçon de route d’un kilomètre de long a coûté 4,5 millions de dollars supplémentaires.

Une déclaration de Parcs Canada indique que les responsables s’attendaient à ce que Fiona cause des dommages similaires en septembre, mais l’impact était « loin d’être aussi grave » que les deux autres tempêtes.

L’agence a donné l’information à La Presse canadienne en réponse à des questions sur une radiation supérieure à la moyenne de 43 millions de dollars que Parcs Canada a signalée dans les comptes publics du gouvernement fédéral pour l’exercice 2021-22.

Un incendie dans une unité de logement du personnel au Nunavut, causé par un problème électrique, a entraîné des pertes d’infrastructure de 2,3 millions de dollars, indique le communiqué – un prix qui “démontre le coût élevé de la construction et du logement au Nunavut”. Personne n’a été blessé ou déplacé.

Les parcs nationaux ont également subi des pertes en raison d’accidents de voiture qui ont endommagé des biens, des garde-corps et des panneaux, selon l’agence.

« Parcs Canada s’est engagé à entretenir l’infrastructure des visiteurs — comme les routes, les sentiers, les centres d’accueil et les terrains de camping, ainsi que les autoroutes et les ponts — afin d’assurer la qualité et la fiabilité des installations pour les visiteurs et de continuer à permettre aux Canadiens de se rapprocher des lieux patrimoniaux et nature », indique le communiqué.