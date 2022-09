Parcs Canada émet un avertissement après que des ours sont entrés à Jasper, en Alberta, pour se régaler d’arbres fruitiers

Les ours noirs, non découragés par le bizutage, continuent de s’engraisser sur les arbres fruitiers de la cour à Jasper, en Alberta, ce qui a entraîné un nouvel avertissement de Parcs Canada.

Des pommes aux cerises de Virginie, la récolte exceptionnelle de fruits de basse-cour non indigènes de la ville s’avère irrésistible pour les animaux alors qu’ils se préparent pour l’hibernation hivernale après une mauvaise saison de baies dans l’arrière-pays.

On rappelle aux résidents de la ville des Rocheuses de retirer tous les fruits de leurs propriétés pour s’assurer que les ours ne sont pas attirés par les arrière-cours, les parcs et les espaces verts locaux.

“La présence continue d’ours dans le lotissement urbain de Jasper, souvent dans des cours résidentielles à quelques mètres des gens, est un risque inacceptable pour la sécurité des visiteurs et des résidents”, lit-on dans un avertissement émis par Parcs Canada cette semaine.

“Les ours vivant à proximité constante des personnes et des résidences ont une probabilité accrue d’avoir accès à la nourriture humaine ou aux ordures, et de rencontres physiques agressives accidentelles.”

Le personnel du parc a été appelé pour répondre à une série de rencontres rapprochées au cours des dernières semaines.

Une famille d’ours surpris en train de festoyer à plusieurs reprises dans les arrière-cours a été piégée et déplacée le 9 septembre. Ils ont été chassés de la ville dans l’espoir de trouver des plats plus sauvages.

La mère et ses deux oursons ont été relâchés dans une zone éloignée du parc le long de la promenade des Glaciers et ont été aperçus en train de grignoter des baies de bison indigènes peu de temps après, a déclaré Parcs Canada. Au moins sept autres ours noirs ont été attirés en ville.

“Hésite à partir”

Parcs Canada a déclaré que les spécialistes des conflits avec la faune avaient embêté les ours avec des bruiteurs et des munitions non létales, comme des balles de peinture et des boules de craie, mais qu’il était difficile de rendre les ours méfiants.

Une fois qu’ils auront goûté aux fruits de leur jardin, ils resteront probablement dans les parages pour une seconde portion.

“Les ours du lotissement urbain sont extrêmement réticents à partir, car les arbres fruitiers offrent une récompense alimentaire élevée aux ours qui se préparent à hiberner.

“Lorsqu’ils sont déplacés à une courte distance de la ville, ils ont tendance à revenir presque immédiatement.”

Parcs Canada exhorte les résidents à retirer les arbres fruitiers des terres privées, car les ours continuent d’entrer à Jasper à la recherche de nourriture. (Joe Urie)

Bien que certains animaux aient été capturés, le piégeage représente un risque pour les animaux, a déclaré Parcs Canada. C’est stressant, en particulier pour les oursons, et les ours déplacés de Jasper la ville font alors face à de nouveaux risques associés à la libération dans un habitat inconnu peut-être déjà occupé par d’autres ours.

Si ces sources de nourriture ne sont pas supprimées, le problème des ours de Jasper devrait s’aggraver, a averti Parcs Canada. Les mères ours apprendront à leurs petits que la ville offre une source de nourriture fiable.

Le dernier avertissement de Parcs Canada fait partie des efforts continus pour éradiquer la récolte problématique de baies non indigènes de la ville.

Parcs Canada demande que ces arbres soient retirés des propriétés publiques et privées. Le mois dernier, la municipalité de Jasper a annoncé qu’elle avait placé plus de 20 arbres fruitiers non indigènes dans les parcs et espaces verts locaux sur le proverbial billot après qu’ils aient été jugés problématiques. Parcs Canada offre également une aide gratuite aux résidents pour l’enlèvement des arbres.

“Ils défilent en plein jour”

Joe Urie, un résident de Jasper et copropriétaire d’une agence de voyages locale, affirme que les ours sont devenus de plus en plus courants en ville au fil des ans, mais qu’ils étaient particulièrement effrontés cette saison. Il les a repérés dans les arbres, errant dans les cours et même faisant la sieste sur le toit d’un voisin.

Il a dit que si certains des ours à problèmes étaient sournois, les mères ours étaient intrépides dans leur recherche de nourriture.

“Ces mamans, vous savez, leur besoin de se nourrir était tellement plus grand parce qu’elles nourrissent aussi ces petits, et donc elles marchent en plein jour.

“Et tout le bizutage ne valait plus rien. Ils ont compris que c’était juste un peu une piqûre et c’était tout.”

Urie encourage ses voisins à abattre leurs arbres fruitiers et suggère que leur enlèvement soit rendu obligatoire par un règlement.

“Ce problème va continuer à s’aggraver et il n’y a qu’une seule solution. Et c’est que les habitants se mettent sur la même longueur d’onde que Parcs Canada.”