parcours vers Paris 2024 • Mondial de Triathlon

Les 1er et 2 septembre 2024, dans la célèbre capitale française, 120 hommes et femmes prendront le départ sur la Seine pour poursuivre leurs rêves de triathlon paralympique de Paris 2024.

Les grands prix sont les onze médailles d’or au total disponibles, avec les classes PTS2, PTS3, PTS4 et PTS5 le dimanche, PTVI et PTWC le lundi.

Pour chaque épreuve médaillée, les 9 meilleurs athlètes du classement paralympique après le 1er juillet 2024 se qualifieront automatiquement pour Paris 2024, à l’exception de la classe PTS4 féminine, où ce seront les 9 premiers plus les 5 premiers du classement PTS3. et le classement est possible car il n’y a pas d’épreuve de médaille PTS3 féminine.

16 autres places (sans genre) seront ensuite attribuées via les invitations de la commission bipartite, dont les destinataires sont décidés conjointement par l’IPC et World Triathlon.

Il convient également de noter que chaque place qualifiée revient à ce pays, plutôt qu’aux athlètes spécifiques obtenant ces places de classement, de sorte que la sélection finale du maximum de 2 athlètes par épreuve médaillée, par CNP, reste en fin de compte entre les mains des comités nationaux paralympiques. .

La période de qualification paralympique a débuté le 1er juillet 2023 et se terminera à la même date en 2024, deux mois avant le début du grand spectacle. D’ici au cut-off, ce ne sont pas moins de treize courses de classement au cours desquelles les athlètes pourront se mettre en lice ou confirmer leur place, les trois premiers résultats comptant : les mois à venir s’annoncent cruciaux !

Série mondiale de para-triathlon

15 mars – World Triathlon Para Series Devonport (AUS)

11 mai – Série mondiale de triathlon para Yokohama (JPN)

22 juin – World Triathlon Para Series Swansea (GBR)

29 juin – World Triathlon Para Series Montréal (CAN) Coupe du monde para-triathlon

8 mars – Coupe du monde para-triathlon d’Abu Dhabi (EAU)

21 avril – Coupe du monde para-triathlon de Yenisehir (TUR)

18-19 mai – Coupe du monde para-triathlon de Samarkand (UZB)

1-2 juin – Coupe du monde para-triathlon de Vigo (ESP)

8-9 juin – Coupe du Monde Para de Triathlon Taranto (ITA)

15 juin – Coupe du Monde Para Triathlon Besançon (FRA) Championnats continentaux

4 février – Championnats Para de triathlon d’Océanie Stockton (AUS)

8 mars – Championnats Para de triathlon des Amériques Miami (États-Unis)

2 juin – Championnats d’Asie de triathlon para Hatsukaichi (JPN) consultez les points disponibles à chaque course ici

À la poursuite de la sécurité du top 9 du classement

Avec des parcours de qualification un peu plus simples que ceux des Jeux Olympiques et peu de surprises au en tête du classement à la fin de l’annéeparmi les noms qui cherchent à démarrer 2024 du bon pied, il y aura Nic Beveridge H1, actuellement 11e au classement masculin PTWC (devancé par l’Américain Howie Sanborn H1), mais avec seulement deux résultats sur trois comptant jusqu’à présent, contrairement à tous ceux qui le devancent. lui, donc un bon résultat devrait lui permettre de se frayer un chemin vers la sécurité du top 9. Une première victoire en WTCS à Yokohama l’année dernière laissera le Japonais Jumpei Kimura H1 confiant également, malgré une fin d’année 2023 décevante, tandis que les médailles d’or successives en Para Cup en Tarente et La Corogne ont propulsé Giuseppe Romele H1 (ITA) à la 7ème place du classement.

Après la victoire de l’Américaine Kendall Gretsch H2 que sprint contre Lauren Parker H1 (AUS) à Tokyo, le classement féminin PTWC regorge à nouveau de prétendantes à une médaille. Moins de 40 points séparent la Néerlandaise Margret Ijdema H1, la Mexicaine Brenda Osnaya Alvarez H1 et l’Américaine Skyler Fisher H2 respectivement 9ème, 10ème et 11ème, toutes trois possibles à Paris.

Course PTVI pour les places en vogue

Au classement des malvoyants, un peu plus de 50 points séparent Sam Harding B3 (AUS), Donnacha McCarthy B1 (IRL), Paul Lloveras B2 (FRA) et Gerasimos Lignos B3 (GRE) aux 9e-12e positions de le classement masculin PTVI début 2024. Lazar Filipovic B2 (SRB) occupe actuellement la 13e place, après avoir remporté ses premiers Jeux après avoir laissé sa place pour Tokyo 2020 après qu’un accident l’ait laissé en pleine forme. L’Irlandaise Judith Maccombe B3 a terminé l’année 2023 avec des podiums consécutifs en Para Cup et se retrouve en lice malgré seulement trois courses à son actif dans la période.

Parmi les noms à surveiller dans la classe PTS4 féminine, il y aura la jeune talent américaine Emma Meyers, qui a remporté sa première victoire en Para Series et son quatrième podium consécutif à Swansea à l’âge de 18 ans seulement et dans sa deuxième année de course. Alors qu’une première qualification paralympique semble assurée, une médaille pourrait-elle même être à sa portée ? Kendra Herber occupe actuellement la 9e place mais est la troisième athlète américaine. La championne du WTCS Montréal Kenia Yesenia Villalobos Vargas (MEX) cherchera donc à saisir son opportunité de se qualifier aux côtés de l’Australienne Sally Pilbeam.

Le PTS4 masculin voit Alejandro Sánchez Palomero (ESP), Jorge Luis Fonseca (BRA) et Jeremy Peacock (AUS) à la recherche de la sécurité du top 9, des noms expérimentés comme Mhlengi Gwala (RSA) et Jiachao Wang ( CHN) plus bas mais avec une seule course de classement à ce jour et prêts à démarrer leur ascension.

Tous les regards sont tournés vers le prix du 1er juillet

L’année dernière, le Britannique Michael Salisbury s’est rapproché du top 10 du PTS5 masculin, à seulement 25 points de l’Australien David Bryant, Antoine Besse (FRA) étant également à la 12e place. Chez les femmes PTS5, Cristina Miranda Zambrano (ESP) et Emilie Gral (FRA) auront les yeux rivés sur Monika Belczewska (POL) actuellement 9ème.

Médaillés d’argent de la Para Cup en 2023, Stephane Bahier (FRA) et Adam Popp (USA) voudront consolider leurs places dans le top 9 masculin du PTS2, tandis qu’Allysa Seely occupe actuellement la 9e place et est la troisième femme américaine dans le PTS2 féminin, avec de nouvelles des visages susceptibles de faire leurs débuts dans le classement début 2024.

Enfin, chez les hommes PTS3, seulement 10 points séparent les positions 8 à 11 au classement ; Ibrahim Al Hussein (TRI), Diego Lardón Ferrer (ESP), Giovanni Sciaccaluga (ITA) et Michael Herter (FRA) ont tous un travail à accomplir avant le 1er juillet s’ils veulent assurer leur place à Paris.