Parcours du fondateur de Natural Ice Cream

Bien que les histoires de chiffons à la richesse ne soient que des sous-produits du fallacieux «rêve américain», l’histoire du fondateur de la crème glacée naturelle de l’Inde est pour le moins inspirante. Mulky Raghunandan Srinivas Kamath était le fils d’un vendeur de fruits d’un village du Karnataka. Il y a quelques décennies, il s’est rendu à Mumbai et dirige maintenant la chaîne de crème glacée ‘Naturals’ avec un chiffre d’affaires de Rs 300 crore. Né à Mulki, dans le Karnataka, en 1954, il était le plus jeune de sept enfants et sa famille s’en sortait à peine avec les maigres revenus de son père, selon un rapport d’India Times. Quand Kamath avait quinze ans, sa famille a déménagé à Mumbai pour aider au restaurant de son frère. Ils vivaient dans un « chawl » Juhu de la ville. Selon le rapport, Kamath n’a pas réussi deux fois les examens du jury, après quoi, au restaurant de son frère, il a décidé d’essayer de faire de la crème glacée avec de la pulpe de fruit naturelle. C’est ainsi que les saveurs uniques des glaces naturelles ont commencé, dans une entreprise sans précédent de Kamath pour s’éloigner des saveurs habituelles de la crème glacée comme le chocolat et la vanille.

C’est en 1984 que le premier magasin Natural Ice Cream a été ouvert, avec seulement quatre membres du personnel et dix parfums de crème glacée, à Juhu, Vile Parle, à Mumbai. Les saveurs étaient simples et Kamath n’utilisait que des ingrédients de base pour les préparer, comme des fruits, du sucre et du lait. Les glaces sont rapidement devenues un succès retentissant et Kamath n’a plus eu à vendre Pav Bhaji comme il le faisait auparavant. Le rapport India Times indique qu’il existe désormais 135 points de vente de crèmes glacées naturelles dans différentes villes et qu’en 2020, la marque avait un chiffre d’affaires de Rs 300 crore.

« Je n’ai pas eu à dépenser un seul centime en publicité. C’était principalement par le bouche à oreille », le rapport citait Kamath. Les glaces naturelles ont été approuvées sur diverses plateformes par Amitabh Bachchan et Dilip Kumar.

La crème glacée naturelle présente des saveurs non conventionnelles dérivées de fruits moins connus comme les chikoos, les litchis et le jacquier. Vivian Richards a dit un jour dans une interview qu’il aimait leurs saveurs de sapotille et de pomme à la crème.

Selon un rapport de l’Economic Times, Kamath a dit un jour : « Toutes ces saveurs ne se vendent pas bien, mais cela augmente la valeur de votre marque. Les gens se rendent compte que vous connaissez les fruits mieux que quiconque. Nous faisons un stock limité de beaucoup de ces saveurs, car ce ne sont pas des favoris. Mais c’est comme ces films d’art que les gens font pour les prix. Toutes les saveurs ne sont pas ‘Dangal' ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici