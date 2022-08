Parcours de l’investisseur américain en Europe

Dans cette dernière édition du podcast World Soccer Talk, épisode 1443, Kyle Fansler s’entretient avec l’un des plus jeunes propriétaires américains d’un club de football européen.

Jordan Gardner est copropriétaire et coprésident du FC Helsingør. Helsingør fait partie de la 1ère division danoise, qui est le deuxième niveau de la pyramide du football danois. À moins de 40 ans, Gardner a pris le contrôle du club en 2019. Depuis lors, sous sa direction, le club a été promu en 1ère division danoise. Puis, la saison dernière, il a raté de peu sa promotion en Superliga danoise.

Gardner apporte une vision moderne de la propriété du club, ce qui donne clairement du succès à un club qui dépasse son poids. L’utilisation de données et d’analyses permet à Helsingør de remplir l’objectif de Gardner de faire du club un endroit idéal pour les transferts et le développement. Gardner discute également de ses plus grandes leçons et de ses moments préférés pendant son temps impliqué dans le jeu européen.

