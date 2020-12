Ferme tes yeux. Faites tourner le globe. Mettez votre doigt pour l’arrêter. Là – maintenant regardez. C’est là que tu vas vivre.

C’est une sensation palpitante dont nous nous souvenons tous du jeu d’enfance classique: redimensionner la topographie de la carte sous vos doigts avant d’ouvrir les yeux pour révéler une destination exotique, à des kilomètres de votre ennuyeuse ville natale.

Un générateur de localisation virale recrée ce même sentiment de découverte d’une manière beaucoup plus interactive. L’outil en ligne invite les utilisateurs à globetrot dans le confort de leur maison en révélant des plages cachées, des villages lointains et des attractions uniques en un clic de souris.

Père américain de trois enfants, Danny Holmgren, 36 ans, a découvert le Street View aléatoire site via Facebook, où est tombé un message demandant si les gens déménageraient vers leurs emplacements choisis arbitrairement pour 5 millions de dollars.

Poser lui-même la question sur Twitter, la réponse qu’il a reçue a été écrasante, générant plus de 10 000 commentaires et 43 000 retweets de tous les coins du monde. Il y avait tellement de partages, s’étonna Holmgren, qu’il avait même entendu des histoires d’amis perdus depuis longtemps se reconnectant via le tweet.

Son attrait universel, spécule-t-il, vient d’une combinaison de la perspective fantastique d’avoir 5 millions de dollars à épargner et d’un désir plus profond d’échapper à nos réalités restreintes à Covid. Le « monde réel » n’est pas très excitant pour le moment et a mis beaucoup d’entre nous au défi de déterminer si nous vivons vraiment notre meilleure vie, ce qui nous laisse suffisamment de temps pour planifier nos prochaines aventures.

Holmgren, dont le premier emplacement généré aléatoirement était une route de campagne bulgare, explique: «J’ai pensé que c’était intéressant de voir beaucoup de gens répondre, et c’était juste comme des images aléatoires d’une campagne, pas nécessairement la plus pittoresque, juste un petit Podunk. ville sans rien en Hongrie ou en Roumanie ou en Asie quelque part.

«Mais vous voyez tous ces gens qui viennent des grands centres urbains qui voient soudain l’appel de« oh mon Dieu, il n’y a personne d’autre autour ». Je pourrais totalement faire ça pendant dix ans.

Cela en faisait également partie, ajoute-t-il. «Le désir de passer de ma vie actuelle, urbaine, bruyante, bruyante et trépidante, à la vie décontractée d’une personne qui vit à la campagne et fait du vélo en ville pour acheter son pain quotidien.

Le concept – comme l’explique le slogan du générateur «fait ce qu’il dit» – est simple. Les visiteurs curieux cliquent sur un bouton et sont placés dans la vue de la rue d’un endroit n’importe où dans le monde. De là, ils peuvent explorer la région à pied, se promener dans les villages cambodgiens ou faire des promenades virtuelles sur les plages de sable grecques.

Où les gens sont-ils arrivés?

Certaines personnes ont eu de la chance du premier coup. L’utilisateur de Twitter Steve Duckworth a atterri sur un magnifique canyon de sable près d’Alice Springs, en Australie.

Jonathan Small a pensé: «Faire du ski, du snowboard et de la randonnée en Suisse? Enregistre-moi! » quand il s’est retrouvé sur une course de montagne près de la frontière Suisse-Liechtenstein – des pentes qu’il avait en fait skiées dans le passé.

L’Écosse pourrait évoquer des images de ciels pluvieux ou de rues bondées de la ville pendant la frange d’Édimbourg, mais, comme Ed Brooks l’a découvert, la minuscule île hébridienne d’Eigg offre certains des plus beaux paysages du Royaume-Uni. Avec une population d’un peu moins de 100 personnes, l’observation des aigles, des cours de fabrication de feutre, du kayak, des fruits de mer fraîchement pêchés et un magasin vendant des paniers de saules ne sont que quelques-unes de ses nombreuses attractions.

«Je pourrais vivre avec cette vue pour toujours», a fait remarquer Brooks sur son paysage marin écossais.

D’autres n’ont pas eu cette chance. Mais tout cela faisait partie du plaisir de personnes comme Steve, basé au Colorado, qui voyaient le bon côté d’être envoyé dans ce qu’il était à peu près certain d’être un tas d’excréments sur le champ d’un fermier français.

Sa réponse a été du type: «Bon sang oui, même si c’est une charge de fumier, c’est en dehors de Paris!»

Planifier des aventures réelles

Les utilisateurs ont également la possibilité de filtrer les résultats sur un pays, donc l’outil pourrait bien être l’astuce si vous recherchez une inspiration de staycation.

Pour certains, le générateur a brisé les stéréotypes sur ce qu’un pays pouvait offrir. Darius Austin, 34 ans, imaginerait normalement des vacances à la plage dans des endroits comme la Costa Brava en Catalogne, pas en Lituanie.

Mais l’administrateur britannique, qui a déclaré que sa mère était devenue «étrangement accro» au site après lui avoir montré, pourrait être en train d’échanger le bord de mer espagnol contre des rivages sablonneux de la Baltique après avoir découvert qu’ils existaient en fait.

«Je n’ai jamais vraiment pensé à [Lithuania] avoir des plages! Mais alors, je ne sais rien de la Lituanie », a-t-il admis.

Et si vous aimez rédiger des expériences originales sur vos itinéraires de rêve, le générateur les propose à la pelle. Une personne s’est retrouvée au sommet d’une tour allemande et une autre faisait ses valises virtuelles pour Nagoro, un petit village de la vallée japonaise d’Iya. Un endroit où des centaines de poupées grandeur nature sont assises aux arrêts de bus et dans les salles de classe, dépassant largement les résidents.

Depuis son domicile dans l’Utah, Holmgren a continué à s’émerveiller de la popularité de son tweet, qui, selon lui, a doublé du jour au lendemain.

Le directeur exécutif, qui fait généralement 3 à 4 voyages par an avec sa femme et ses enfants, a déclaré que toute sa famille n’avait pas la possibilité de s’échapper vers l’inconnu. C’est un sentiment aigu d’agitation qu’il a maintenant découvert qu’il partage avec tout le monde, de Salt Lake City à Singapour.

« [Thinking about living] à la campagne élimine presque beaucoup de choses que nous sommes censés faire, qui changent notre vie », dit-il.

«Ainsi, à certains égards, une vie sans masque et sans désinfectant pour les mains, sans distanciation sociale, sans mandat du gouvernement et tout ce dont nous avons affaire depuis neuf mois, a probablement un certain attrait pour une forme de vie plus simple.

Eh bien, qu’est-ce que vous attendez? Il est temps d’essayer votre nouveau jeu préféré.