Parcourez le monde dans une application

Au début de 2020, Christine Dibble avait récemment pris sa retraite du gouvernement fédéral et avait hâte de voyager davantage, mais l’épidémie de coronavirus a suspendu ces plans.

Ancrée chez elle à Washington Grove, dans le Maryland, Dibble a commencé à jouer avec une application de suivi des vols, et cela lui a ouvert le ciel.

Flightradar24 est l’un des nombreux sites qui compilent des informations publiques sur les emplacements des aéronefs, les trajectoires de vol, les enregistrements de propriété, l’altitude et plus encore pour les afficher sur une carte interactive. Les gens peuvent voir des détails sur les avions et leur destination presque partout dans le monde, y compris en Antarctique.