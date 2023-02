Parcourez le bulletin informatique de Steve Jobs-Era ’70s, les taches de café et tout

En visitant un ami dans la Silicon Valley en décembre, je suis passé devant un point de repère local juste au coin de la rue : la maison d’enfance de Steve Jobs. La modeste maison de style ranch ne se démarque pas beaucoup des autres maisons du quartier, mais elle représente l’histoire de la technologie. Dans ce même garage, dans les années 70, Jobs et le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, ont assemblé les 50 premiers ordinateurs de bureau Apple I 8 bits. Cette machine, le premier produit d’Apple, a été mise en vente en juillet 1976 pour 666,66 $.

C’est stupéfiant de penser au codage historique et aux conversations qui se sont déroulées dans cette maison à un étage, et j’ai ressenti une vague d’étonnement en ralentissant et en imaginant Jobs et Woz penchés sur un établi de garage, analysant des puces à semi-conducteurs. J’ai eu une réponse similaire en parcourant les six premiers numéros récemment numérisés du bulletin d’information du Homebrew Computer Club sur Arkive, une communauté mondiale naissante qui vise à décentraliser l’art en permettant à quiconque d’acquérir et de voter pour des objets qui entrent dans ses collections. Il s’appelle un “musée organisé par le peuple”, et les bulletins comptent parmi ses premières acquisitions.

Archive



L’influent groupe d’amateurs d’informatique Homebrew a réuni des membres pour échanger des idées, du code et du matériel. De nombreux membres deviendraient des pionniers de la technologie, y compris Jobs ; Wozniak; Lee Felsenstein, qui a créé le premier ordinateur portable produit en série au monde, l’Osborne ; et Len Shustek, l’un des premiers développeurs de réseaux PC et président fondateur émérite du Computer History Museum. Les pages de la newsletter capturent les premiers jours de la révolution de l’ordinateur personnel et l’esprit de son époque innovante et influente.

Le premier numéro, publié à peine 10 jours après la réunion initiale du club le 5 mars 1975, contient des trésors. Il y a une liste avec les noms, adresses et intérêts des nouveaux membres. Plusieurs notent posséder un Altair 8800, un micro-ordinateur conçu en 1974 par Micro Instrumentation and Telemetry Systems et vendu aux amateurs dans un kit, tandis que d’autres mentionnent qu’ils ont un Intel 8008, un des premiers microprocesseurs programmables 8 bits.

Archive



Les notes de la première réunion indiquent de vives spéculations sur ce que les gens feraient éventuellement avec les ordinateurs personnels.

“Nous avons posé cette question et la variété des réponses montre que l’imagination des gens a été sous-estimée”, lit-on dans le bulletin. “Les utilisations allaient des fonctions de secrétariat privé : édition de texte, stockage de masse, mémoire, etc., au contrôle des services publics de la maison : chauffage, alarmes, système d’arrosage, mise au point automatique, cuisine, etc., aux JEUX…”

Le numéro 2 contient une carte de pointage à microprocesseur et un superbe portrait dessiné à la main de sept des membres du club, certains arborant distinctement des cheveux et des lunettes des années 70. Une liste des magasins de fournitures locales indique ceux qui acceptent les commandes par courrier et par téléphone. J’ai appris que les premiers prétendants au nom du club comprenaient “Eight-Bit Byte Bangers”.

Il est possible de parcourir les versions en ligne du bulletin dactylographié ailleurs en ligne – sur le Site du musée de l’histoire de l’informatique par exemple – mais ceux d’Arkive conservent des détails supplémentaires qui donnent vraiment vie aux artefacts : timbres de 10 cents, cachets postaux tachés, passages soulignés au stylo vert et taches de café, tant de taches de café, sur les pages.

Daniel Terdiman/CNET



Les 1 500 membres d’Arkive incluent des artistes ; marchands d’art privés; anciens conservateurs de musée; spécialistes du Web3 ; codeurs ; et d’autres qui croient que n’importe qui devrait pouvoir aider à définir et à amplifier les éléments culturellement significatifs. L’équipe a lancé sa première collection, intitulée “Quand la technologie a changé la donne”, à Art Basel Miami Beach en décembre. La collection comprend des objets “qui reflètent, incarnent et témoignent des tournants de l’art ou de la culture entraînés par les avancées technologiques”.

En plus des bulletins numérisés du Homebrew Computer Club, il y a le brevet de 188 pages pour l’Electronic Numerical Integrator and Computer, ou ENIAC, le premier ordinateur numérique électronique programmable à usage général, qui a été construit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le rédacteur en chef de la technologie mondiale de Fast Company, Harry McCracken, appelait autrefois le Homebrew Computer Club “le creuset de toute une industrie“, et les membres d’Arkive apprécient clairement la valeur des pages patinées du bulletin. “C’est un beau et humble rappel que la technologie n’existerait pas sans connexion communautaire et humaine”, a déclaré l’un en expliquant son importance culturelle. Un autre a déclaré : “Leur bricolage, leur espoir , l’esprit giga-nerd du bon gars super badass continue de vivre.”