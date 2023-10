Parce que perdre contre Virginia Tech en deux sets

SYRACUSE, NY – Syracuse a été battu par Virginia Tech (11-5, 1-4 ACC) avec un balayage (25-16, 25-13, 25-18) vendredi soir pour sa première défaite à domicile dans le jeu ACC.

‘Cuse (2-13, 0-5 ACC) a connu des difficultés au début du match, donnant à Virginia Tech une série de quatre points pour porter le score à 5-2 dans le premier set. Les Orange ont réussi à rester à égalité avec les Hokies, égalisant le score à 9-9 après une série de trois points. Virginia Tech a répondu avec une série de quatre points alimentée par trois attaques décisives de Hailey Pearce pour porter le score à 13-9. Plus tard dans le set, les Hokies ont assuré la victoire du cadre avec une course de sept points pour porter le score à 23-14, clôturant finalement le set 25-16.

Virginia Tech a donné l’élan de la fin du premier set au deuxième, remportant les trois premiers points du deuxième set. ‘Cuse s’est battu pour revenir à deux points plus tôt, 5-3, dont un as de la première année Mira Ledermueller . Les Hokies n’ont pas baissé les bras, enchaînant plusieurs petits points pour porter le score à 14-6 en faveur de Virginia Tech. Une course de six points des Hokies au milieu du match a porté le score à 20-7 et le set hors de portée des Orange. Un kill et un bloc solo en fin de set de la part d’un diplômé Lauren McCabe n’a pas suffi, puisque les Hokies ont remporté le deuxième cadre, 25-13.

Les Orange n’ont pas été en mesure d’arrêter l’élan adverse, puisqu’une séquence de 8-1 au début du troisième quart-temps a porté l’avance de Virginia Tech à 11-3 et a forcé un temps mort de Syracuse. Après le temps mort, les Orange ont enchaîné une série de quatre points pour revenir dans le set, 11-7. Après quelques allers-retours, ‘Cuse a réalisé son meilleur parcours de la soirée, marquant six points sans réponse grâce à deux attaques décisives de la part des juniors. Cherlin Antonio , ce qui a amené Virginia Tech à appeler un délai d’attente. Le temps mort a été utile pour les Hokies, car ils ont rendu la pareille avec une série de sept points, portant le score à 23-16. Virginia Tech allait remporter le set et le match, 25-18.

À noter :

Étudiant de première année Zharia Harris-Waddy avait le pourcentage de réussite le plus élevé de l’équipe avec 0,400. Elle a également contribué à la défense, réalisant deux blocs dans le match.

avait le pourcentage de réussite le plus élevé de l’équipe avec 0,400. Elle a également contribué à la défense, réalisant deux blocs dans le match. McCabe a terminé le match avec un total de trois blocs, dont deux en solo, un sommet pour l’équipe.

Étudiant de première année Véronique Sierzant a contribué sous plusieurs facettes, récoltant six attaques décisives, huit récupérations et un as de service.

Prochain match:

Les Orange resteront chez eux au Women’s Building face à Wake Forest le dimanche 8 octobre à midi. Le match aura des statistiques en direct et pourra être regardé sur le réseau ACC.

Pour toutes les dernières informations sur le volleyball de Syracuse, suivez-nous sur Facebook (CuseVB), Twitter (@CuseVB) et Instagram (@cusevb).