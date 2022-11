Parc Oméga : Deux Québécois en cour pour avoir prétendument chassé sangliers, wapiti

Deux Québécois ont comparu vendredi devant un tribunal de Gatineau, au Québec, accusés d’avoir pénétré par effraction dans un parc animalier et d’avoir tué trois sangliers et un wapiti.

La police provinciale allègue que Mathieu Godard, 47 ans, et Jérémie Mathias-Polson, 21 ans, avaient quatre carcasses d’animaux dans leur véhicule lorsqu’ils ont été arrêtés le 10 novembre à l’intérieur du parc animalier Oméga, situé à environ 130 kilomètres au nord-ouest de Montréal.

Les deux ont été accusés d’avoir délibérément tué des animaux gardés à des fins licites, d’être entrés par effraction, de transporter illégalement des armes à feu et d’avoir tiré illégalement avec une arme à feu lors d’une introduction par effraction.

Godard a été libéré sous conditions lundi et il lui est interdit de se rendre au parc animalier de Montebello, au Québec, de communiquer avec Mathias-Polson, de porter une arme à feu et de consommer de la drogue ou de l’alcool.

Mathias-Polson était en probation au moment de son arrestation et reste en détention. Son enquête sur le cautionnement a été fixée au 1er décembre. Godard est également attendu en cour le même jour.

La porte-parole du Parc Oméga, Billie-Prisca Giroux, a déclaré dans un récent communiqué de presse que les clients du parc étaient en sécurité et que l’incident était un “événement isolé”.

« Nous avons mis tous les efforts nécessaires en place pour que cette situation ne se reproduise plus, pour la sécurité de tous et pour la sécurité de nos précieux animaux », a déclaré Giroux.

Selon son compte sur les réseaux sociaux, Godard est un guide de chasse professionnel. Il a refusé une demande de commentaire.

Le porte-parole de la police provinciale, Marc Tessier, a déclaré dans une récente entrevue qu’un agent de sécurité du parc avait appelé le 911 vers 21 h 30 le 10 novembre après avoir remarqué une effraction.

“Quelques minutes plus tard, le garde a entendu des bruits semblables à des coups de feu”, a déclaré Tessier. “La police est rapidement arrivée et a localisé et intercepté un véhicule. Les deux hommes ont été arrêtés. La police a trouvé quatre carcasses d’animaux à l’intérieur du véhicule.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 novembre 2022, avec l’aide financière du Meta et de la Canadian Press News Fellowship.