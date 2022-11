Parc logistique de Carpentersville – Shaw Local

Le conseil de Carpentersville organise un parc logistique de Carpentersville au coin animé de Binnie et Randall Road dans le comté non constitué en société de Kane. Cette intersection est considérée comme l’une des plus dangereuses du comté de Kane. Il se trouve également en face du zoo et du parcours de golf de Dundee Township et jouxte un quartier résidentiel.

Nous avons assisté à plusieurs réunions pour protester contre ce développement déplacé qui va polluer notre air et notre eau potable ainsi qu’ajouter à notre trafic cauchemardesque. Nous avons entendu des plaintes de membres du conseil d’administration pensant que nous choisissons Carpentersville pour ce parc logistique alors que nous n’avons rien dit au sujet de la monstruosité en cours de construction à Algonquin au coin de Long Meadow et Randall. Ma réponse à cela est qu’il y a un manque total de transparence entre ces conseils et les villages. Je n’ai jamais entendu parler du développement d’Algonquin jusqu’à ce que les bâtiments commencent à être érigés. Si nous avions été au courant de ce développement, nous aurions également été à Algonquin. Il doit y avoir une meilleure façon d’éduquer le public afin que nous puissions faire part de nos préoccupations.

C’est aussi une approche imprudente du développement lorsque ces promoteurs vont de ville en ville à la recherche de la meilleure affaire sans se soucier de leurs voisins environnants. Il devrait y avoir une approche plus régionale qui permet un développement intelligent qui ne nuit pas à ceux d’entre nous qui devront vivre avec des développements commerciaux à courte vue. Ces entrepôts ont déjà connu un ralentissement important et pourraient bientôt ressembler aux centres commerciaux linéaires vides qui étaient populaires la dernière décennie. Veuillez rejeter ce développement.

Michelle Kingsbury

Charpentiersville