Parc de recharge Norlys Drejebænken / ADEPT

© Morten Aagaard Krogh

© Morten Aagaard Krogh

Description textuelle fournie par les architectes. Le géant danois de l’énergie Norlys a récemment inauguré son premier parc de recharge pour véhicules électriques, qui sera bientôt suivi par d’autres sites à deux chiffres dans tout le Danemark. Les parcs de recharge d’ADEPT sont conçus pour être démontés et partagent un profil écologique adaptable aux futurs emplacements. Avec une conception adaptée à un nombre croissant de parcs de recharge, ADEPT et Norlys combinent l’aire de repos traditionnelle en bord de route avec une destination verte et animée. Le premier site à Odense, au Danemark, montre comment la conception traduit les valeurs du client en architecture – pour offrir à davantage d’utilisateurs un meilleur accès à des solutions énergétiques durables, pour rester simple et pour connecter les gens à travers le pays.

© Morten Aagaard Krogh

Plan du site

© Morten Aagaard Krogh

La conception du parc de recharge se compose de détails et d’éléments facilement reconnaissables qui peuvent être adaptés à différents emplacements géographiques et tailles. La composition simple d’un toit vert, de bâtiments de service, de la surface de conduite et du paysage environnant crée une identité claire mais volontairement assez humble. L’approche non iconique de l’architecture communique à la fois les valeurs du client et l’objectif de réduire l’empreinte carbone du parc grâce à une conception démontable et à un choix minutieux des bons matériaux.

© Morten Aagaard Krogh

© Morten Aagaard Krogh

Diagramme

© Morten Aagaard Krogh

Le concept de conception a été développé pour offrir un haut degré de flexibilité qui peut être adapté aux besoins de charge spécifiques et aux conditions locales et garantit même que chaque station de charge peut être modifiée au fil du temps si le marché évolue. La conception simple se compose d’une structure en bois méticuleusement détaillée avec des détails mécaniques visibles, d’un projet d’aménagement paysager expérientiel et de toits verts. Cela offre des possibilités de configuration infinies qui peuvent être personnalisées pour la plupart des emplacements et des tailles – du petit au XL.

© Morten Aagaard Krogh

Le paysage est un élément central de l’identité d’un parc de recharge Norlys. L’asphalte est remplacé par des tons de brique chauds, des surfaces perméables et des motifs changeants qui guident les visiteurs sur le site. Des éléments verts, une végétation variée, de grands arbres et des itinéraires panoramiques soulignent l’intention d’offrir une toute nouvelle expérience lors de la recharge. Dans le premier parc terminé, le paysage représente plus de 60 % de l’ensemble du site, toit vert inclus. Les centres de recharge sélectionnés sont conçus avec des cafés en libre-service, des aires de jeux et des paysages biodiversifiés qui encouragent la curiosité et l’activité pendant la recharge. Une collaboration de conception intégrée avec le centre scientifique danois « Experimentarium » offre une variété d’expériences scientifiques pour tous les âges en mettant l’accent sur la sensibilisation à l’environnement et la consommation d’énergie.