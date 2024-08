19 août — Des publicités sont apparues dans le Times Leader, l’Evening News et le Wilkes-Barre Record tout au long du mois d’août 1914, vendant des bâtiments, des manèges, des tables de pique-nique, des bancs et d’autres articles à Mountain Park.

Les aires de pique-nique autrefois animées entre la zone de loisirs Seven Tubs et (Giants Despair) Northampton Street, dans le canton de Wilkes-Barre, qui accueillaient des milliers de sorties pour les organisations civiques, ont prospéré pendant 31 ans, ouvrant en juin 1883 et fermant en juillet 1914.

Construit par la Central Railroad of New Jersey au printemps et au début de l’été 1883, le parc s’appelait initialement « Wilkes-Barre Mountain Park ».

« Le terrain s’étend sur environ 20 acres et est pourvu d’une réserve abondante d’eau de source pure. Hier, 65 hommes travaillaient là-bas pour remettre le terrain en état », rapportait le Wilkes-Barre Record du 11 mai 1883.

Pendant plusieurs semaines en mai et début juin 1883, des sentiers furent défrichés à travers la forêt, des tables de pique-nique et des bancs furent installés et des pavillons ainsi qu’une piste de danse furent construits.

« Le parc de montagne de Wilkes-Barre sera un lieu de pique-nique populaire pendant plusieurs saisons. Le terrain n’est pas encore terminé, mais un grand nombre d’ouvriers y travaillent en permanence et rien ne sera laissé de côté pour en faire un endroit agréable où passer une journée de loisirs », rapportait le Wilkes-Barre Record du 2 juin 1883.

Le parc de montagne de Wilkes-Barre a officiellement ouvert ses portes le 20 juin 1883, alors que le groupe The Centennial Boys assurait le divertissement pour les danseurs.

Dès l’ouverture du parc de montagne de Wilkes-Barre, des trains d’excursion ont transporté les pique-niqueurs de la gare ferroviaire du Central New Jersey Passenger Railroad sur East Market Street, à Wilkes-Barre, jusqu’aux aires de pique-nique. Beaucoup ont quitté la ville pour échapper à la chaleur estivale à l’ombre de la forêt et à l’eau fraîche de Seven Tubs.

Les billets de train aller-retour coûtent 0,50 $ et le premier train d’excursion quitte la gare de voyageurs à 8 h 30 tous les jours.

Les aires de pique-nique ont rapidement évolué pour devenir le parc de la montagne et accueillaient des sorties quotidiennes de groupes civiques, dont la Liedertafel Society de Wilkes-Barre, un groupe de chanteurs masculins.

« La célébration du 25e anniversaire de la Liedertafel Society de cette ville accueillera leur pique-nique annuel auquel se joindront les sociétés Liedertafel d’Allentown, Philadelphie et Reading à Mountain Park », rapportait le Record le 16 août 1899.

À mesure que Mountain Park est devenu une destination incontournable à la fin des années 1800, le parc s’est agrandi pour inclure des pavillons de pique-nique supplémentaires, des manèges tels qu’un carrousel et des montagnes russes, une tour d’observation, un grand bâtiment pour les pistes de bowling et des manèges aquatiques.

Les réservations ont fleuri, notamment le parc accueillant des sorties d’organisations civiques de New York et du New Jersey.

Bien que la Jersey Central Railroad ait construit le parc, elle n’avait pas prévu de s’adapter à la croissance du parc.

L’accès au parc se faisait par une seule voie ferrée partant de Laurel Run sur un tronçon déjà très fréquenté par les trains de marchandises et de voyageurs.

L’exploitation du charbon a également entraîné la disparition du parc.

« Le terrain sur lequel se trouve le parc appartient à la Lehigh Valley Railroad Co. Depuis quelque temps, les veines de charbon sous le parc sont exploitées par la Lehigh Valley Coal Co. Ces opérations minières se sont maintenant tellement rapprochées de la surface que les habitants du centre, craignant qu’une terrible catastrophe ne se produise lorsque le sol serait rempli de pique-niqueurs, ont décidé d’abandonner complètement les lieux », rapportait le Wilkes-Barre Record du 17 novembre 1908.

Le parc Mountain était également en concurrence avec d’autres zones de pique-nique, comme le lac Harveys, le parc Sans Souci dans le canton de Hanover et l’ouverture de Rocky Glen à Moosic en 1903.

En 1910, la gestion du parc fut reprise par la société privée Ogden Brothers de Philadelphie, qui louait des manèges.

Cependant, le parc Mountain a continué à décliner en raison de la concurrence d’autres zones de pique-nique, des difficultés d’accès au parc en train et des effondrements de mines.

« Pendant la première ou la deuxième année, de nombreux pique-niques ont été réservés, mais apparemment, les nouveaux gestionnaires du parc passent leurs hivers à Philadelphie et n’ont pas été actifs dans la réservation de pique-niques à Mountain Park. On dit que les frères Ogden risquent de perdre beaucoup en raison de la vente », rapportait le Wilkes-Barre Record du 19 août 1914.

Tous les efforts visant à maintenir Mountain Park ouvert ont pris fin en août 1914, lorsque Ogden Brothers a commencé à vendre les actifs du parc avec des publicités dans les journaux de Wilkes-Barre.