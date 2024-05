Parasomnie : que se passe-t-il dans le cerveau pendant le somnambulisme ?

Résumé: Les chercheurs ont fait des progrès significatifs dans la compréhension des parasomnies, des comportements de sommeil complexes dans lesquels les individus sont semi-conscients et interagissent souvent avec leur environnement. L’équipe a exploré l’activité cérébrale au cours de ces épisodes, révélant que des rêves et des actions inconscientes peuvent se produire pendant le sommeil non paradoxal, remettant en question les hypothèses antérieures sur les étapes du sommeil et l’apparition des rêves.

En induisant la parasomnie dans des laboratoires contrôlés et en surveillant l’activité cérébrale avec un équipement sophistiqué, l’étude a découvert des schémas cérébraux variés en fonction des expériences des patients au cours des épisodes. Cette recherche donne non seulement un aperçu des bases neurologiques des parasomnies, mais ouvre également la porte à des traitements plus efficaces.

Faits marquants:

L’étude a révélé que 56 % des épisodes de parasomnie impliquaient des rêves, souvent sur des thèmes de danger ou de malheur. Les patients n’étaient généralement pas conscients des stimuli externes (comme des sons forts) qui déclenchaient leurs épisodes, indiquant une profonde déconnexion de leur environnement immédiat. La recherche pourrait conduire à des traitements ciblés contre les parasomnies, en s’éloignant des somnifères généraux pour se tourner vers des interventions ciblant des activités neuronales spécifiques.

Source: SAVOIR

Des chercheurs de l’Institut néerlandais des neurosciences ont fait un premier pas en explorant une question assez complexe : que se passe-t-il dans le cerveau d’une personne qui peut être considérée comme « coincée » entre le sommeil et l’éveil ?

La plupart d’entre nous imaginent un somnambule comme quelqu’un qui se promène inconsciemment, les yeux fermés et les bras tendus devant lui. En réalité, les somnambules ont généralement les yeux ouverts et peuvent avoir des interactions complexes avec leur environnement.

Les scientifiques du sommeil qualifient ces comportements de sommeil anormaux de « parasomnie », qui peuvent inclure des comportements simples comme s’asseoir dans son lit et paraître confus, mais aussi des comportements plus élaborés comme sortir du lit et se déplacer ou crier avec une expression faciale craintive.

Bien que les parasomnies de ce type soient plus fréquentes chez les enfants, environ 2 à 3 % des adultes en souffrent encore régulièrement. Les parasomnies peuvent être pénibles à la fois pour le dormeur et pour son partenaire.

« Les personnes concernées peuvent se blesser ou blesser autrui au cours des épisodes et peuvent ensuite se sentir profondément gênées pour ce qu’elles ont fait », explique Francesca Siclari, responsable du laboratoire Dreams.

Épisodes de parasomnie en laboratoire

Siclari et son équipe ont mené cette étude pour mieux comprendre ce qui se passe dans le cerveau lors des parasomnies.

« On croyait généralement que les rêves ne se produisaient que lors d’une seule étape du sommeil : le sommeil paradoxal. Nous savons désormais que les rêves peuvent également se réaliser à d’autres phases. Ceux qui souffrent de parasomnies pendant le sommeil non paradoxal rapportent parfois avoir des expériences oniriques et semblent parfois complètement inconscients (c’est-à-dire en pilote automatique) ».

Pour comprendre ce qui explique ces différences d’expérience, Siclari et son équipe ont étudié les expériences et les schémas d’activité cérébrale de patients atteints de parasomnie en sommeil non paradoxal.

Mesurer l’activité cérébrale d’une personne lors d’un épisode de parasomnie n’est pas une mince affaire. Le patient doit s’endormir, vivre un épisode et enregistrer son activité cérébrale lorsqu’il se déplace.

« Il existe actuellement très peu d’études qui ont réussi à surmonter ce problème. Mais grâce aux nombreuses électrodes que nous utilisons en laboratoire et à certaines techniques d’analyse spécifiques, nous pouvons désormais obtenir un signal très clair, même lorsque les patients se déplacent », explique Siclari.

L’équipe de Siclari peut provoquer un épisode de parasomnie en laboratoire, mais cela nécessite deux enregistrements consécutifs. Lors du premier enregistrement, le patient dort normalement. Ceci est suivi d’une nuit au cours de laquelle le patient est tenu éveillé et n’est autorisé à dormir que le lendemain matin.

Au cours de cet enregistrement, le patient est exposé à un son fort lorsqu’il entre dans la phase de sommeil profond. Dans certains cas, cela entraîne un épisode de parasomnie. Après l’épisode, on demande au patient ce qui lui est venu à l’esprit.

Le cerveau lors d’un épisode de parasomnie

Dans 56 % des épisodes, les patients ont déclaré avoir rêvé pendant l’épisode.

« Il s’agissait souvent d’un malheur ou d’un danger imminent. Certains ont déclaré qu’ils pensaient que le plafond allait s’effondrer.

« Un patient pensait avoir perdu son bébé et cherchait dans les draps et s’est levé dans son lit pour essayer d’empêcher les coccinelles de glisser le long du mur et de mourir », explique Siclari.

« Dans 19 % des cas, les patients ne ressentaient rien et se réveillaient simplement pour se retrouver en train de faire des choses, presque comme en transe. » Une autre petite partie a déclaré avoir vécu quelque chose mais ne pouvait pas se rappeler de quoi il s’agissait.

Sur la base de ces trois catégories, le groupe de Siclari a comparé les activités cérébrales mesurées et a trouvé des parallèles évidents.

« Par rapport aux patients qui n’ont rien vécu, les patients qui ont rêvé pendant l’épisode ont montré des activations similaires aux activations cérébrales précédemment trouvées pour le rêve, à la fois immédiatement avant l’épisode et également pendant l’épisode. »

Siclari : « Ce qui détermine si le patient sera complètement inconscient ou s’il rêvera semble dépendre de l’état dans lequel se trouve le patient à ce moment-là.

« Si nous activons le cerveau alors qu’ils sont probablement déjà en train de rêver, ils semblent être capables de « faire quelque chose » de l’activation, tandis que lorsque leur cerveau est en grande partie « inactivé », des comportements simples semblent se produire sans expérience.

» Fait intéressant, les patients ne mentionnent presque jamais le son qui a déclenché l’épisode de parasomnie, mais plutôt un autre type de danger imminent. Plus nous augmentons le volume sonore, plus nous avons de chances de provoquer un épisode.

Les prochaines étapes

Comme il ne s’agit que de la première étape, il reste beaucoup de place pour des études de suivi.

« Idéalement, nous aimerions mettre en place un système permettant à davantage de personnes d’enregistrer leur sommeil à la maison, où elles peuvent également avoir des épisodes beaucoup plus complexes et plus fréquents.

« Nous aimerions également répéter le même type d’études sur des personnes souffrant de parasomnies pendant le sommeil paradoxal. En mesurant l’activité cérébrale comme dans cette étude, nous espérons à terme mieux comprendre quels systèmes neuronaux sont impliqués dans différents types de parasomnies ».

Bien qu’il reste encore beaucoup de recherches à faire, Siclari est convaincue que ses travaux peuvent fournir des informations précieuses.

« Ces expériences sont très réelles pour les patients et la plupart se sentent déjà soulagés de les partager avec nous. À l’instar des études précédentes, notre recherche clarifie ce qu’ils vivent, ce qui est précieux sur le plan éducatif. De plus, nos travaux pourraient contribuer à des interventions médicamenteuses plus spécifiques à l’avenir.

« Les parasomnies sont souvent traitées avec des somnifères non spécifiques, qui ne sont pas toujours efficaces et peuvent avoir des effets secondaires négatifs. Si nous pouvons déduire quel système neuronal fonctionne anormalement, nous pourrons éventuellement essayer de développer des traitements plus spécifiques.

À propos de cette actualité de recherche sur la parasomnie et la conscience

Auteur: Eline Feenstra

Source: SAVOIR

Contact: Eline Feenstra – KNAW

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès libre.

« L’EEG partagé est en corrélation entre les expériences et les rêves de parasomnie non paradoxale» par Francesca Siclari et al. Communications naturelles

Abstrait

L’EEG partagé est en corrélation entre les expériences et les rêves de parasomnie non paradoxale

Le somnambulisme et les parasomnies associées résultent de réveils incomplets résultant d’un sommeil à mouvements oculaires non rapides. Les épisodes comportementaux peuvent survenir sans conscience ni souvenir, ou en relation avec des expériences oniriques.

Pour comprendre ce qui explique ces différences de conscience et de mémoire, nous avons enregistré ici des épisodes de parasomnie par électroencéphalographie à haute densité (EEG) et interrogé les participants immédiatement après sur leurs expériences.

Par rapport aux rapports d’absence d’expérience (19 %), les rapports d’expérience consciente (56 %) ont été précédés par des ondes lentes EEG de haute amplitude dans les régions corticales antérieures et une activation des régions corticales postérieures, similaires aux corrélats EEG du rêve décrits précédemment.

Le rappel du contenu de l’expérience (56 %), comparé à l’absence de souvenir (25 %), était associé à une activation EEG plus élevée dans la région temporale médiale droite avant le début du mouvement.

Nos travaux suggèrent que les corrélats EEG des expériences de parasomnie sont similaires à ceux rapportés pour les rêves et pourraient ainsi refléter les processus physiologiques fondamentaux impliqués dans la conscience du sommeil.