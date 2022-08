Paras Kalnawat va-t-il prospérer après la controverse Anupamaa ? Jhalak Dikhhla Jaa 10 est-il un nouveau départ ? Découvrez la prédiction du tarot

Paras Kalnawat d’Anupamaa fait l’actualité et comment. Le jeune acteur a été limogé de l’équipe d’Anupamaa après avoir signé Jhalak Dikhhla Jaa 10 avec une chaîne rivale. Il a donné une série d’interviews après cela en disant qu’il y avait de la discrimination sur les plateaux du hit quotidien. Paras Kalnawat a abordé un certain nombre de problèmes auxquels il était confronté. Il a également laissé entendre ce qui pourrait être faux. Le lecteur de tarot Aditya Nair a prédit comment la carrière de Paras Kalnawat pourrait s’épanouir à partir de maintenant.

Il a dit que l’Univers travaillait ensemble pour apporter des changements positifs dans la vie de Paras Kalnawat. Il a dit qu’il avait obtenu les cartes Oracle de Free Spirit, Light et Courage pour Paras Kalnawat. Cela signifie qu’il devrait vivre sa vie selon ses valeurs et qu’il était temps de montrer au monde son côté non filtré. Les cartes ont également encouragé Paras Kalnawat à vivre sa vie sans crainte. Il disait qu’il avait la détermination d’aller de l’avant.

L’expert en tarot a déclaré que Paras Kalnawat réfléchissait beaucoup à ses choix passés dans la vie. Il a beaucoup ressenti les moments où son potentiel était sous-estimé ou mal utilisé pour un projet. Aditya Nair a déclaré que Paras Kalnawat avait obtenu la carte The Hanged Man. Paras Kalnawat se dirige vers la croissance spirituelle et cette fois, il ne s’abandonnera pas facilement à une situation.

Il a la carte Eight Of Pentacles qui indique qu’il entrera dans une nouvelle dimension. Cette fois, les efforts de Paras Kalnawat ne seront pas vains. Nair a déclaré : « Portez une attention particulière aux détails. Cette carte apporte un grand présage car elle signifie de nouveaux projets et vous pouvez vous retrouver à atteindre un niveau de maîtrise dans tout ce que vous faites. Cela sera réalisé grâce à un travail acharné, du dévouement et de la diligence. qui selon moi est intégré.”

Il a également mis en garde l’acteur contre les trahisons et lui a dit de rechercher des drapeaux rouges dans les relations. Selon Nair, Kalnawat peut obtenir un grand succès s’il garde la tête froide et manifeste les bonnes choses. Mais il lui conseille d’être discret sur ses plans et ses stratégies.

Nair estime que Paras Kalnawat a toutes les chances de gagner cette saison. Il a déclaré: “Il a les cartes Chariot et Temperance. Le Chariot est une carte de succès, d’ambition, de détermination, de travail acharné et de concentration. Je peux voir de grandes possibilités de gagner cette saison Paras. Chariot est une carte sûre de la victoire mais cela vient aussi avec des obstacles. Vous ne devez vous concentrer que sur le prix et rien d’autre. C’est le moment de prouver que vous et l’univers est avec vous. Avec “Temperance Card”, il vous est demandé d’avoir de la patience et de la persévérance.