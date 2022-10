Paras Kalnawat, concurrent de Jhalak Dikkhla Jaa 10, parle de sa relation avec Urfi Javed; dit ‘Je prends des suggestions d’elle’

Le concurrent de Jhalak Dikkhla Jaa 10, Paras Kalnawat, était en couple avec Urfi Javed et les deux se sont fréquentés dans le passé. Leur relation n’est pas un secret. Paras et Urfi se sont séparés en 2017. Récemment, Paras et Urfi se sont croisés lors de la soirée de lancement de Jhalak Dikhla Jaa 10 et il y a eu des rapports selon lesquels les deux duos se sont disputés. Dans une interview avec TimesofIndia TV, Paras a parlé de tout son cœur de ce qui s’est passé lorsque les deux se sont rencontrés lors de la soirée de lancement de Jhalak Dikhla Jaa 10.

Paras a déclaré que les deux ne se sont pas battus lors de la fête. Elle s’avança vers lui et lui parla gentiment. Les gens supposaient qu’ils criaient car la musique était trop forte et qu’ils devaient crier pour se faire entendre. Urfi a même partagé une histoire sur son Instagram, dans laquelle elle a loué la performance de Paras. Paras a ajouté en disant que lui et Urfi entretiennent une relation cordiale. Il a révélé comment il envoie des messages à son ancienne petite amie et suit souvent ses conseils. Paras a même dit que son ancienne relation remonte à l’âge de 19 ans et qu’être qualifié de possessif ne le dérange pas.

Paras et Urfi sont sortis ensemble pendant six mois et c’était sa première relation. Leur relation a pris fin et il est parti. Urfi avait qualifié sa relation avec Paras d’erreur d’enfance dans une interview avec ETimes.

Sur le plan du travail, Paras a fait ses adieux à Anupamaa et a participé à Jhalak Dikkla Jaa 10. Tandis qu’Urfi fait sensation sur Internet et se fait troller pour son sens de la mode.