Paras Kalnawat bash: Anupamaa a choisi Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et d’autres se réunissent avec OG Samar; Rupali Ganguly saute les célébrations [Video, pics]

Jhalak Dikhhla Jaa 10 et Anupama célébrité Paras Kalnawat a eu un an hier. Paras a eu 26 ans et il a organisé une grande fête d’anniversaire pour tous ses amis et sympathisants. Il a été suivi par son équipe de Jhalak qui comprenait des chorégraphes et des célébrités telles que Nia Sharma, Amruta Khanvilkar et plus. D’autres célébrités telles que Navika Kotia, Acteurs d’Anupamaa Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma, et d’autres se sont joints à la célébration de l’anniversaire de Paras Kalnawat. Il manquait aux fêtes d’anniversaire Rupali Ganguly. Paras s’est éclaté lors de ses célébrations d’anniversaire et ses histoires Instagram en sont la preuve.

Paras Kalnawat fête son anniversaire avec le casting d’Anupamaa

Sudhanshu Pandey, Madalsa Sharma et Nidhi Shah alias Vanraj, Kavya et Kinjal d’Anupamaa sont passés pour célébrer l’anniversaire de Paras Kalnawat dans la ville. Les grandes célébrations d’anniversaire ont eu lieu à Tori dans la ville maximale. Les célébrations de l’anniversaire de Paras Kalnawat font la une des journaux aujourd’hui. Madalsa Sharma a pris sa poignée Instagram et a partagé une vidéo boomerang d’eux quatre, Sudhanshu, Nidhi et le garçon d’anniversaire Paras. Rupali Ganguly n’a pas été vu à la fête d’anniversaire. Il a été rapporté que Rupali n’était pas entré en contact avec Paras après son éviction. Paras a également partagé qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de parler après avoir quitté Anupamaa.

Regardez la vidéo de Paras, Nidhi, Madasla et Sudhanshu ici :

Nidhi Shah souhaite Paras avec une publication de plusieurs photos

Nidhi Shah a partagé de nombreux selfies avec Paras Kalnawat. L’un des décors d’Anupamaa, à l’époque où Paras Kalnawat jouait Samar dans l’émission télévisée Rupali Ganguly, Gaurav Khanna. Elle a également posté deux selfies de la soirée d’hier soir avec Paras. Sur l’une des photos, on voit Nidhi donner un bisou à Paras sur ses joues.

Consultez le message d’anniversaire de Nidhi Shah pour Paras ici:

L’équipe Paras Kalnawat-Anupamaa s’effondre

Il y a quelques mois, Paras Kalnawat a été évincé par la maison de production d’Anupamaa. L’équipe de production a publié une déclaration disant qu’il avait rompu le contrat en s’inscrivant à Jhalak Dikhhla Jaa 10. À l’époque, Paras l’avait qualifié de coup de pub de la maison de production et avait déclaré que quelques minutes après avoir reçu son e-mail, les nouvelles étaient toutes sur les médias.