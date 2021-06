Paras Chhabra se lance dans l’achat d’une nouvelle maison dans son immeuble à Mohali

Depuis leur passage dans « Bigg Boss 13 », Paras Chhabra et Mahira Sharma seraient en couple. Leur alchimie dans l’émission de téléréalité et la publication qui ont été appréciées par les fans qui les appellent affectueusement « PaHira ». Paras et Mahira racontent qu’ils sont les meilleurs amis, mais les fans souhaitent les voir ensemble pour toujours. Maintenant, lors d’une récente interaction, Chhabra a parlé de son souhait d’épouser Mahira.

Paras a déclaré au Times of India : « Bien sûr, je veux toujours épouser Mahira Sharma. C’est une belle fille et c’est ma très bonne amie. En fait, j’ai acheté une nouvelle maison dans son immeuble uniquement à Mohali. le temps que nous passons ensemble seulement, à manger ensemble. Et depuis que ma mère reste aussi avec moi, Mahira et ma mère se sont vraiment rapprochées. Elles font aussi du shopping ensemble. Nous ne sommes pas encore officiellement petite-amie. Notre lien est très bien maintenant. Nous voulons que la progression de notre relation soit naturelle.

Avant Mahira, Paras entretenait une relation à long terme avec Akanksha Puri. Cependant, ils se sont séparés alors qu’il était à l’intérieur de la maison « Bigg Boss ».

En parlant d’elle, il a déclaré au portail : « C’est triste que je n’aie jamais eu l’occasion de clarifier quoi que ce soit. Les allégations faites par mon Akanksha, selon lesquelles elle dépensait pour mes vêtements coûteux et d’autres choses, n’étaient pas vraies. Akanksha ne faisait pas attention de moi financièrement. Je faisais deux spectacles, alors comment pourrais-je ne pas avoir d’argent ? Je ne vivais pas avec elle, donc ça ne servait à rien de la rencontrer après la rupture. Quand je suis sorti de la maison et j’ai vu ce qu’elle avait dit à propos de moi sur les réseaux sociaux, je sentais qu’il n’y avait aucun intérêt à la rencontrer. »