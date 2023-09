Paras Chhabra réagit aux commentaires de non-clôture de l’ex-GF Akanksha Puri ; parle de son baiser avec Jad Hadid sur Bigg Boss OTT 2

Paras Chhabra et Akanksha PurîLa relation entre les deux fait parler de lui depuis Grand patron 13. Pendant que Paras était dans le Grand chef maison, il a parlé beaucoup de choses sur Akanksha et sa proximité avec Mahira Sharma a également soulevé de nombreuses questions. Récemment, quand Akanksha est entré Bigg Boss OTT2 et on l’a vue dire que Paras Chhabra n’avait pas mis fin à leur relation.

Maintenant, Paras a réagi aux commentaires d’Akanksha. S’adressant à Etimes, Paras a déclaré qu’il ne savait pas pourquoi Akanksha souhaitait une fermeture. Il a dit que leur relation était terminée depuis longtemps et qu’il ne parlait généralement pas de ses ex. Cependant, Paras en parle maintenant parce que les gens l’interrogent et qu’il veut raconter son histoire.

Paras réagit aux commentaires de non-clôture d’Akanksha

Il a partagé qu’il était surpris que même après avoir gagné Swayamvar : Mika Di Vohti, Akanksha parle toujours de lui. Il a parlé des chaussures rouges qu’Akanksha lui avait offertes pendant Grand patron 13. Il a dit que les chaussures n’étaient pas originales et que ce n’était que le premier exemplaire qu’elle avait obtenu pour Rs 2100 et qu’il s’agissait en fait d’une chaussure collaborative fabriquée par un gars au hasard.

Il a dit qu’Akanksha n’avait même pas dépensé un centime pour lui. Paras a également déclaré qu’elle était très manipulatrice. Il a donné un exemple de Bigg Boss OTT2 et a dit qu’Akanksha n’arrêtait pas de dire qu’elle ne voulait pas se rapprocher de Jad Hadid et à la fin, elle l’a seulement embrassé.

Il a ajouté qu’Akanksha utilise son nom depuis longtemps et qu’il souhaite mettre fin à ce chapitre maintenant. Il a déclaré qu’il était en relation avec de nombreuses filles depuis 2010 à 2023. Cependant, il est actuellement célibataire et heureux. Il apprécie cette seule phase et lorsqu’il était en couple, il ne pouvait jamais parler à ses amis.

Paras a déclaré qu’il n’était pas destiné aux relations mais qu’il croyait au mariage. L’acteur a déclaré qu’il allait désormais trouver la bonne personne et se marier.