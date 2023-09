Paramount+ supprime l’émission spéciale sur la comédie de Russell Brand après des allégations d’agression sexuelle

Paramount+ a supprimé l’une des émissions spéciales de comédie de Russell Brand après que plusieurs femmes l’ont accusé d’agression sexuelle, selon une source connaissant la situation.

« Russell Brand in New York City » était disponible sur la plateforme de streaming mardi matin, selon des captures d’écran prises par NBC News. On ne savait pas immédiatement quand l’émission spéciale d’une heure a été supprimée mardi.

La source n’a fourni aucun commentaire supplémentaire.

« Live in New York City » est sorti en 2009, un an après le rôle marquant de Brand à Hollywood dans la comédie romantique « Forgetting Sarah Marshall ».

Le stand-up spécial le plus récent de Brand, « Russell Brand Re:Birth », reste disponible sur Netflix. Netflix n’a pas immédiatement répondu à un e-mail mardi demandant des commentaires sur le statut de « Re:Birth ».

Paramount est la dernière organisation à prendre ses distances avec Brand, qui a nié les allégations d’agression sexuelle. Il n’a été inculpé d’aucune infraction pénale.

YouTube a confirmé plus tôt mardi que Brand ne gagnerait plus d’argent avec sa chaîne sur la plateforme vidéo, affirmant en partie que la monétisation de son compte avait été suspendue « à la suite de graves allégations contre le créateur ».

La BBC, quant à elle, a déclaré avoir supprimé certains contenus mettant en vedette Russell de ses plateformes de streaming iPlayer et BBC Sounds, après avoir « évalué qu’ils étaient désormais en deçà des attentes du public ».

L’agence de gestion de Brand, Tavistock Wood, a mis fin à tous liens professionnels avec lui, déclarant dans un communiqué : « Russell Brand a catégoriquement et avec véhémence nié les allégations formulées en 2020, mais nous pensons maintenant que nous avons été horriblement induits en erreur par lui. »

Le Times de Londres et le Sunday Times de Londres, en partenariat avec l’émission télévisée britannique d’actualité « Dispatches », a publié une enquête conjointe Samedi au cours duquel quatre femmes ont accusé Brand d’agression sexuelle, dont une allégation de viol.

Il a également été accusé d’avoir montré ses organes génitaux à une cinquième femme.

Les accusateurs n’ont pas été nommés ni identifiés publiquement. Parmi eux, une femme affirme que Brand l’a agressée sexuellement lors d’une relation avec lui alors qu’elle avait 16 ans.

À la fin des années 2000, Brand est devenu célèbre aux États-Unis, en partie grâce à ses rôles dans les comédies très médiatisées « Forgetting Sarah Marshall » et « Get Him to the Greek ». (Les films ont été distribués par Universal Pictures, une unité de NBCUniversal, la société mère de NBC News.)

Ces dernières années, Brand s’est largement éloigné d’Hollywood et a cultivé un large public en tant qu’expert politique connu pour ses opinions de droite et à contre-courant.

Le compte de Brand sur YouTube compte 6,6 millions de followers et il anime également une émission sur Rumble, un service vidéo populaire auprès des commentateurs conservateurs.