Paramount + sponsorise le maillot de l’Inter Milan pour les deux derniers matchs

Lors des deux derniers matchs de l’Inter Milan de la campagne 2022/23, le logo Paramount+ figurera sur le devant du maillot. Le service de streaming payant de CBS accueille à la fois la Serie A et l’UEFA Champions League pour le public américain. Avec un match contre Torino lors de la finale de Serie A ce week-end, cela signifie que les téléspectateurs aux États-Unis verront le logo Paramount + tout en regardant sur Paramount +.

Cependant, à plus grande échelle, le logo Paramount + sera sur le maillot de l’Inter lors de la finale de l’UEFA Champions League. Encore une fois, le programme télévisé de la Ligue des champions cette saison passait presque exclusivement par Paramount +. Alors que la finale elle-même est à la fois sur CBS et Paramount +, il est encore quelque peu étrange de voir le logo d’une société de diffusion américaine sur une chemise. Cela équivaudrait au logo Peacock sur le kit Arsenal ou à l’Atletico Madrid montrant ESPN sur son kit.

Bien sûr, Paramount + n’est pas uniquement disponible pour le public américain. Le service a été lancé en Italie il y a moins d’un an. Il n’a pas encore de contenu de football. Par exemple, la couverture de la Ligue des champions appartient à Amazon, Sky Sports et Mediaset. Cela étant dit, le service a été lancé en septembre 2022 avec plus de 8 000 heures de contenu. C’était tous les films, émissions de télévision et divertissements généraux que les utilisateurs américains de Paramount + obtiennent également.

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

Paramount+ empêche le maillot vierge de l’Inter Milan

Au cours des dernières semaines, l’Inter a joué avec un maillot vierge. Le sponsor initial du club était DigitalBits, une société de crypto-monnaie. Cependant, les paiements manqués sur ce parrainage ont forcé l’Inter à supprimer le logo de son maillot. Par conséquent, lors des demi-finales de l’UEFA Champions League, de la finale de la Coppa Italia et des récents matchs de Serie A, l’Inter n’avait aucun sponsor sur le devant de son maillot.

L’Inter n’est pas le seul club italien à avoir ce problème. Roma a remplacé DigitalBits par l’abréviation historique de la ville « SPQR », un hommage à l’ancienne République romaine. L’Inter Milan a signé un accord de trois ans avec DigitalBits dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ 50 millions de dollars.

Paramount+ peut être basé en dehors des États-Unis. Pourtant, il a fallu le moment opportun pour obtenir un tarif réduit sur le maillot d’un grand club. Malheureusement, il n’y a aucune information actuelle sur le montant que Paramount paie pour cela. Bien que ce ne soit que pour deux matchs, l’un d’eux est le plus gros match de l’Inter en 13 ans. Il serait intéressant de voir le logo Paramount + sur des photos historiques de ce jeu sur la route.