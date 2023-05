Paramount+ s’apprête à publier des docu-séries sur l’UEFA Champions League

Paramount+ a dévoilé une nouvelle docu-série sur l’UEFA Champions League. Destination : Nuits Européennes suit le journaliste de football espagnol Guillem Balague tout au long de la saison en cours alors qu’il rend compte de la prestigieuse compétition. Balague travaille également actuellement comme analyste pour CBS Sports lors de leur couverture de la Ligue des champions.

Les docu-séries en cinq parties commencent lors de la phase de groupes du tournoi en septembre. Balague commence son voyage en reportant du stade historique du Celtic en Écosse pour leur match très attendu avec le Real Madrid. Le reporter parcourt alors des dizaines de milliers de kilomètres, zigzaguant à travers l’Europe pendant la compétition. Il s’enregistre dans les stades, les pubs et même au domicile des supporters.

Balague explore les villes pour saisir les cultures d’équipe sélectionnées

Cependant, la vue unique à l’intérieur de la compétition ne se contente pas de mettre en évidence les résultats des matchs. Balague examine en profondeur la culture entourant les supporters des équipes et leurs villes. Glasgow, Marseille, Milan et Haïfa ne sont que quelques-unes des villes que le journaliste explore au cours des docuseries.

Dans la bande-annonce officielle de Destination : Nuits Européennes, Balague souligne à quel point la série a affecté la façon dont il se souviendra de la saison 2023/23 de la Ligue des champions. Il affirme qu’il ne se souvient peut-être pas des scores exacts des matchs, mais il se souviendra certainement de ses expériences avec les supporters et de l’ambiance à l’intérieur des stades.

Les docu-séries Paramount + font leurs débuts juste avant la finale de la Ligue des champions

Les quatre premiers épisodes des docuseries feront leurs débuts exclusivement aux États-Unis le mardi 6 juin. Cela mènera à la finale de la Ligue des champions qui se jouera le 10 juin. Le dernier épisode de la série en cinq parties devrait ensuite sortir quelques semaines après le match à Istanbul.

Destination : Nuits Européennes est la dernière série documentaire sur le football dans la collection de jeux Stories from the Beautiful du service de streaming. Ils ont aussi produit Le seul, Sir Alex Ferguson : ne jamais céderet Rayures noires et blanches : l’histoire de la Juventus. Paramount + publiera également un autre document sur le football plus tard cette année.