Paramount renonce à vendre Simon & Schuster à Penguin

Paramount mondial a déclaré lundi qu’il avait abandonné son accord de 2,2 milliards de dollars pour vendre l’éditeur de livres Simon & Schuster à son rival Penguin Random House, quelques semaines après qu’un juge fédéral eut rejeté la fusion.

Penguin, qui appartient au conglomérat de médias allemand Bertelsmann, a déclaré qu’il pensait toujours que Simon & Schuster était un bon choix pour son entreprise, mais qu’il avait accepté la décision de Paramount.

“Nous pensons que la décision du juge est erronée et prévoyons de faire appel de la décision, convaincus que nous pourrions présenter un argument convaincant et convaincant pour annuler la décision du tribunal inférieur en appel”, a déclaré Penguin dans un communiqué lundi après-midi. “Cependant, nous devons accepter la décision de Paramount de ne pas aller de l’avant.”

Dans son annonce de lundi, Paramount a déclaré que Penguin devait payer des frais de résiliation de 200 millions de dollars.

Paramount a également indiqué qu’elle chercherait toujours à décharger Simon & Schuster.

“Simon & Schuster est une entreprise très précieuse avec un record récent de solides performances”, a déclaré Paramount. “Cependant, il n’est pas basé sur la vidéo et ne s’intègre donc pas stratégiquement dans le portefeuille plus large de Paramount.”

Paramount Global (f/k/a ViacomCBS Inc.) (« Paramount ») a annoncé qu’elle et certaines de ses filiales avaient conclu un accord d’achat d’actions (le « contrat d’achat ») pour vendre l’entreprise Simon & Schuster à Penguin Random House LLC (qui fait partie du groupe Bertelsmann SE & Co. KGaA, “Penguin Random House”), sous réserve de la satisfaction de certaines conditions habituelles, y compris l’obtention des approbations réglementaires applicables (la “Vente”).

Le 2 novembre 2021, le ministère américain de la Justice (le « DOJ ») a intenté une action devant le tribunal de district des États-Unis pour le district de Columbia afin de bloquer la vente et le 31 octobre 2022, le tribunal a statué en faveur du DOJ, ordonnant la Vente (la “Décision”). À la suite de la décision, le 21 novembre 2022, Paramount a résilié le contrat d’achat conformément à ses conditions. Penguin Random House est obligé de payer des frais de résiliation de 200 millions de dollars à Paramount. Simon & Schuster reste un actif non essentiel pour Paramount, comme cela a été déterminé au début de 2020 lorsque Paramount a effectué un examen stratégique de ses actifs.

Simon & Schuster est une entreprise très précieuse avec un record récent de solides performances ; cependant, il n’est pas basé sur la vidéo et ne s’intègre donc pas stratégiquement dans le portefeuille plus large de Paramount.