Après la première journée, Paramount+ a enregistré un nombre record de téléspectateurs dans sa couverture de l’UEFA Champions League. La société n’a pas publié de chiffres exacts quant au nombre de personnes qui regardent. Cependant, CBS affirme que Paramount + a eu les deux jours de match de phase de groupes de l’UCL les plus diffusés dans l’histoire du service de streaming cette semaine.

Les affrontements de mardi ont apparemment établi le record de la société. Même alors, les matchs de mercredi ont également reçu des chiffres énormes. Dans l’ensemble, Paramount+ a enregistré une croissance à deux chiffres d’une année sur l’autre dans trois catégories. La croissance s’est produite dans l’audience moyenne, les minutes de streaming et le nombre total de foyers au cours des deux jours de jeux.

Le service de streaming The Golazo Show a également enregistré mercredi son émission la plus diffusée. Le Golazo Show offre une couverture complète montrant aux téléspectateurs les moments les plus importants de tous les affrontements tout au long de la journée. Comme les journées de phase de groupes de la Ligue des champions peuvent avoir jusqu’à six matchs à la fois, The Golazo Show est le moyen idéal pour ne rien manquer de l’action.

Regarder la Ligue des champions Inclut : UEFA Champions League, Serie A et plus Essai gratuit de 7 jours

Paramount + record de téléspectateurs de la Ligue des champions

Avec Paramount + marquant des nombres records au cours de leur première semaine seulement de la campagne en cours, il y aura de nombreuses chances de poursuivre la séquence chaude à l’avenir. Les matchs de la Ligue des champions sont dispersés tout au long de la saison, de septembre jusqu’à la finale en mai. Il reste encore 10 journées de matches de phase de groupes avant le début des huitièmes de finale.

Paramount + a récemment renouvelé ses droits médiatiques américains pour diffuser les matchs de la Ligue des champions jusqu’en 2030. La plateforme paiera environ 250 millions de dollars par saison, ce qui représenterait un total de 1,5 milliard de dollars. Selon des informations, le précédent contrat de diffusion des matchs de la Ligue des champions aux États-Unis était d’environ 100 millions de dollars par saison.

Les matchs de la Ligue des champions reviennent sur Paramount + la semaine prochaine. Les notes pourraient être encore meilleures pour la plate-forme car il y a des jeux savoureux pour les deux jours de match. Le Bayern accueillera Barcelone mardi, tandis que l’attaquant superstar Erling Haaland affrontera son ancien club lorsque le Borussia Dortmund se rendra à Manchester City mercredi.

PHOTO : IMAGO / NurPhoto